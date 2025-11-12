喊話韓國瑜聲援｢台獨｣沈伯洋　藍白營批賴清德：無擔當只會情勒

10月28日，重慶市公安局發布警情通報，對「台獨」分子民進黨立委沈伯洋以涉嫌分裂國家罪立案偵查，依法追究其刑事責任。央視日前更播出專題片「起底」沈伯洋，並引用法學專家看法表示，中國可利用紅色通緝令對其展開全球抓捕。



面對內地強硬措施，昨日（11日）賴清德喊話台灣立法院長國民黨韓國瑜稱，韓國瑜應該站出來維護尊嚴。不過，賴清德的喊話引來藍白正營反批「情緒勒索」，「賴清德應該自己表態」「幹韓國瑜什麼事」。



據台媒報道，賴清德11日下午受訪是表示，大陸對台灣並沒有管轄權，呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同站出來維護尊嚴，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。

賴清德稱，韓國瑜應該站出來聲援沈伯洋。（圖片引自聯合新聞網）

2019年3月，韓國瑜訪港。（洪嘉徽攝/資料圖片）

雖然韓國瑜暫未回應賴清德的喊話，但國民黨台北市議員楊植鬥11日在Facebook發文嗆「幹韓國瑜什麽事」。楊植鬥表示，台灣立委有很多位，只有沈伯洋一個人被追捕，不搞「黑熊學院」、不搞意識對抗喊打喊殺，會有如此下場？他指出，願意抱持友善與大陸和平交流的民代有很多，韓國瑜該做的是將這份力量延續下去，促成更多和解，而不是去挺「黑熊」、仇恨，「臉是自己丟的，沈伯洋要尊嚴，請自己反省反省。」

民眾黨主席黃國昌亦轟賴清德稱，民進黨整天喊「抗中保台」，最後卻只剩情緒勒索在野黨一招，他還指在「沈伯洋被追捕」事件中，民進黨展現出來的態度令人不敢恭維。

新當選立委的黃國昌今早接受記者訪問。（黃永俊攝）

國民黨立委王鴻薇也在Facebook上批賴清德「毫無擔當」，發生兩岸爭議卻要依賴其他黨派領袖出面，毫無領導格局。

資深媒體人謝寒冰11日則在政論節目《新聞大白話》說，現在台灣地區領導人是賴清德而非韓國瑜，這件事到底關韓什麽事？民進黨每天想盡辦法羞辱韓國瑜，一有事就全部推到他頭上，難道都忘記了？現在出事了又要韓出面表態，「連個做人的基本擔當都沒有，好意思嗎？有種自己上。」

除央視「起底」沈伯洋外，內地官媒環球時報亦引述台灣分析指，「沈伯洋近日不斷擔心，大陸下一步恐針對他進行缺席審判。有台媒分析認為，如今沈伯洋雖然表面上還在批評大陸，但內心已經相當恐懼。」