沈伯洋居住地和工作地被中國博主「孤煙暮蟬」曝光　台官方回應

去年（2025年）10月28日，重慶市公安局通報指民進黨立委沈伯洋通過建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式，從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究他的刑事責任，並向廣大群眾徵求線索。央視新聞此後也發佈影片，稱可對沈伯洋展開全球範圍抓捕。



中國大陸知名愛國博主「孤煙暮蟬」1月1日在微博發佈一張標注沈伯洋居住地與工作地點的衛星照片，並稱相關影像為自費定制的「吉林一號」商業衛星高清照片。隨後，被《今日海峽》在臉書轉發相關內容，並進一步描述沈伯洋居住地與工作地點的大致位置。

據了解，「孤煙暮蟬」除了附衛星照片更搭配文字，「沈伯洋，看你往哪逃！2026年新年第一天送你一份『大禮』：我自費定制了商用衛星『吉林一號』高清影像，給你一點大陸科技小小的震撼！」並曝光沈伯洋的工作地點和居住地點，更稱「工作地不是重點，重點是他家，跟他身份證上的不一樣呢！」

中國大陸知名愛國博主「孤煙暮蟬」。（網絡圖片）

陸委會星期六（1月3日）發佈新聞稿稱，北京近年來通過各種跨境手段威脅台灣及所有支持自由民主人士，此次更升級為鎖定台灣立委，揭露非公開住所等隱私信息。此舉嚴重違反國際公約及人權規範，意圖通過網絡施壓，造成心理與人身安全威脅，只會引起台灣人民的憤慨與反感，讓兩岸心理距離越拉越遠。

陸委會還強調，這類行為已涉嫌違反台灣《個人資料保護法》相關規定，若含加害意圖，更可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。台灣政府將密切關注事態，並採取必要措施保障民眾安全，同時呼籲民眾不要協助此類非法行為，以免觸法。

2022年在聯電前董事長曹興誠（左二）贊助下，台灣「黑熊學院」創辦人沈伯洋（右二）表示，目標要讓20萬人出來上實體課程，並加開線上課程，持續達成三年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。（Facebook／黑熊學院）

陸委會表示，若北京繼續以恫嚇威脅手段壓迫台灣，台灣方面將不得不全面檢討兩岸交流作為回應。