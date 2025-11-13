回應賴清德呼籲聲援沈伯洋　韓國瑜：自己生病卻讓別人吃藥

台灣民進黨立委沈伯洋遭大陸公安局立案偵查，賴清德喊話台灣立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜回應稱，賴清德這是「自己生病，讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，他稱「維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係」四隻腳。



韓國瑜批評，「賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。」



民進黨立委沈伯洋。（翻攝中時電子報）

韓國瑜指出，民進黨台獨黨綱綁在那裏，「如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？只剩下維護美台關係。」

韓國瑜表示，賴清德若真的要幫沈伯洋，要考慮如何恢復這四隻腳，重新平穩地站在那，而不是繼續消費沈伯洋，轉換為國內藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。

韓國瑜表示，賴清德應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國；在大罷免之後，重新建立好行政、立法間良性互動；撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識、中華民國憲法基礎，展開和平交流對話，最後還是要繼續鞏固好美台關係。

韓國瑜說，賴總統點名他，他發自內心的呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道；接下來有關沈伯洋個人的問題，大家再一起來討論如何讓沈伯洋避開這場不可測的凶險。

賴清德稱，韓國瑜應該站出來聲援沈伯洋。（圖片引自聯合新聞網）

韓國瑜也強調，自己身為立法院長，對每位立委在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他的職責所在，一定會盡全力保護好每位立委的權責與權益，這點毋庸置疑。