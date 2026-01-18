深圳家庭主婦受丈夫責備吞藥自殺　被救回再遭戳腦門：你不容易死

深圳人民醫院近日披露案例，一名家庭主婦因帶着孩子吃零食遭到丈夫責備，服用30多粒安眠藥企圖自殺，經洗胃後脫險，隨後她又遭丈夫戳腦門調侃：「你就不容易死。」女子情緒崩潰哭訴，稱婚後多年一直獨自承擔家務，對方從未洗過碗，甚至東西掉地上了從來不撿。



家庭主婦娜娜（化名）因遭到丈夫責備，服用30多粒安眠藥企圖自殺。（截圖）

深圳市人民醫院披露一起病例，家庭主婦娜娜（化名）因遭到丈夫責備，服用30多粒安眠藥企圖自殺，送院後女子經洗胃脫險。 娜娜丈夫表示，責備妻子是因為她帶着孩子吃零食，養成壞習慣，隨後妻子就吞藥了。

娜娜詢問：「還要搞（治療）多長時間？」，其丈夫則回應：「你就不容易死，回不去了。」隨後又稱：「我也沒說啥，你這麼激動幹啥。」

娜娜遭丈夫戳腦門。（影片截圖）

娜娜因丈夫的反應情緒崩潰，她哭訴婚後多年一直獨自承擔家務，每天做飯、輔導孩子，丈夫從未洗過碗，東西掉地上了從來不撿，「早上做飯，我中午做飯，我晚上做飯，孩子放學我輔導作業，那他學不會能賴我嗎。」

她表示，如果沒有孩子早就不想活了，又稱自己特別不幸福，娜娜丈夫回應稱，說點別的，「她覺得她是美女，嫁給我可惜了，我的女同事都說我作為一個老公已經很優秀了。」娜娜則認為，跟丈夫說正經事的時候，他就是開玩笑。

二人因教育小孩起衝突。（影片截圖）

娜娜經歷洗胃。（影片截圖）

醫生表示，夫妻二人的溝通方式存在偏差。醫生勸解娜娜的丈夫，指她作為家庭主婦，世界往往圍繞家庭，精神需求易被忽視，需要多被關懷、肯定，她的付出應當被看見。

出於安全考慮，醫生建議患者轉入ICU繼續觀察。3日後，娜娜生命體徵平穩，順利出院。

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288