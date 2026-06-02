鄭麗文訪美掌聲未到「試卷」先來？

國民黨主席鄭麗文星期一（6月1日）啟程訪美，國民黨對外定調，此行主軸是傳達「台海和平常態化」，要讓美方理解國民黨才是真正能避免戰爭的朋友。問題是，華府給她的不是掌聲，而是一張早已明擺在桌上的考卷。



5月27日，中國國民黨主席鄭麗文向台灣中常會說明，6月1日至16日將率團搭機訪美。（中國國民黨文化傳播委員會）

回顧鄭麗文4月訪問中國大陸的場景，兩次出訪幾乎是兩個世界。

鄭麗文4月率團訪陸時，在中共中央台辦主任宋濤陪同下走訪南京、上海和北京，並在北京與中共總書記習近平會面。北京以隆重政治儀式感，高規格包裝這場國共兩黨領導人睽違近十年的會晤。

4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

大陸網民更把鄭麗文推成流量人物，甚至出現歌曲《麗文來》，歌詞唱着「咱家女兒回家來」「左手連血脈，右手接未來」。這自然不是單純網民追星，而是把鄭麗文嵌入北京熟悉的民族敘事裏；她不是來訪的台灣在野黨主席，而是「回家」的政治符號。

在中國國民黨主席鄭麗文訪陸期間，一首名為《麗文來》的歌曲在兩岸社群迅速竄紅。（影片截圖）

這次訪美前，國民黨內則因軍購特別條例路線分歧引發爭執；加上又傳出鄭麗文訪美的接待安排與僑界溝通不暢，也讓原應為她造勢的美國藍營僑社氣氛轉趨冷淡。

儘管這趟訪美行程中，三藩市、波士頓、紐約、華盛頓、洛杉磯等重點城市一個不落；在華府期間也預計將拜會美國國會、美國在台協會（AIT）總部，併到戰略暨國際研究中心（CSIS）等智庫閉門座談，但行前氣氛與訪陸時出現明顯變化。

4月29日，國民黨副主席季麟連（右一）出席中常會，為了支持傅崐萁的「3800億+N」版軍購草案，竟喊出開除韓國瑜的主張，引發黨內風暴。（聯合報）

AIT處長谷立言在鄭麗文出發前接受中央社專訪時，更把醜話說在前頭。他言明，相信美國各機構會問，國民黨領導層是否正在「從根本上改變黨的政治取向」。

他還說，近期關注國際媒體報道者可能會有一種印象，國民黨在關鍵外交與安全問題上開始採納或效仿北京立場，忽略美國、日本等台灣傳統盟友的重要作用與利益；鄭麗文此行是一次「釋疑」機會，也要澄清國民黨對投資本土國防產業等懸而未決問題的立場。

4月22日，國民黨主席鄭麗文（右）美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）會面。（Facebook@ChengLiwen2018）

外交辭令通常講究含蓄，谷立言這番話卻幾乎是把刀磨好放在桌上。美方沒有說不見鄭麗文，也沒有否定與國民黨交往；相反地，國會、智庫、AIT都願意接觸她，但美方的放大鏡、顯微鏡也同時準備就緒，就等着對鄭麗文的一言一行來個大體檢。這也正是她此行訪美最尷尬之處。

鄭麗文自然也清楚美國對她的疑慮，因此她在行前不斷強調，和平才能保護台灣，這符合美國國家利益；而國民黨維護中華民國憲政體制、遵循憲法、反對台獨，也與美國利益相符。

2026年6月1日，國民黨主席鄭麗文率團啟程訪問美國，她與團隊人員於晚間抵達桃園機場。（聯合報圖片）

這些說法在藍營內部聽來完整，但對於才歷經習特會、特朗普公開表示不希望台灣宣佈獨立的華府而言，如果台灣最大在野黨此時在理解、看待美日角色，以及對於國防投資的態度上，與北京敘事過度接近，那就意味着台海現狀的天秤更進一步傾斜，不利於戰略平衡。

鄭麗文面對的最大風險，就在於她把「和平」說得輕而易舉，只要承認九二共識、反對台獨，和平敘事就能自然接上北京的「交流融合」與「民族復興」敘事，但對華府而言，和平可不是唱出來的，是嚇阻出來的。

鄭麗文在北京見傳媒。（路透社）

谷立言在接受中央社專訪時也強調，美國對台政策不變，重視強化台灣自我防衛能力，以重建台海平衡；也歡迎賴清德重申維持現狀，希望北京減少對台軍事壓力。這等於把美方標準講得很清楚：台灣主要政黨都可以主張對話，但不能把對話變成削弱防衛、淡化盟友、複製北京語言的理由。

所以，鄭麗文在美國真正要面對的挑戰，不是民進黨的「抹紅」，而是華府的戰略疑慮。

美方真正不安的，是國民黨是否正從「親美、和中」滑向「疑美、順中」。一旦這個印象成形，國民黨再怎麼說自己才是美國真正的朋友，都無濟於事。畢竟，朋友不是自封的，尤其對特朗普政府而言，朋友要用國防預算、政策一致性、對美國利益的尊重來證明。

國民黨主席鄭麗文4月7日啟程前往上海，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

從「麗文來」到「磨刀霍霍向麗文」，北京與華府對鄭麗文的態度差異，正好完美反映兩套政治邏輯的碰撞。北京用歌曲與禮遇把鄭麗文捧成「回家」象徵；華府則用問題與閉門會議，把她重新放回考場。

正因如此，鄭麗文這趟訪美從一開始就不是進攻，而是守勢。她要向美方解釋，4月訪陸不是國民黨路線轉向；她也要證明，國民黨的和平論述不是複製北京語言；她更要說服華府，國民黨仍是美國可以信任的台灣主要政黨。

因為美國真正在乎的，從來不是鄭麗文來不來，而是她來的時候，身上帶着的是國民黨的美中平衡路線，還是北京已經替她譜好的旋律。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

