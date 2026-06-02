鄭麗文訪美掌聲未到「試卷」先來？
國民黨主席鄭麗文星期一（6月1日）啟程訪美，國民黨對外定調，此行主軸是傳達「台海和平常態化」，要讓美方理解國民黨才是真正能避免戰爭的朋友。問題是，華府給她的不是掌聲，而是一張早已明擺在桌上的考卷。
回顧鄭麗文4月訪問中國大陸的場景，兩次出訪幾乎是兩個世界。
鄭麗文4月率團訪陸時，在中共中央台辦主任宋濤陪同下走訪南京、上海和北京，並在北京與中共總書記習近平會面。北京以隆重政治儀式感，高規格包裝這場國共兩黨領導人睽違近十年的會晤。
大陸網民更把鄭麗文推成流量人物，甚至出現歌曲《麗文來》，歌詞唱着「咱家女兒回家來」「左手連血脈，右手接未來」。這自然不是單純網民追星，而是把鄭麗文嵌入北京熟悉的民族敘事裏；她不是來訪的台灣在野黨主席，而是「回家」的政治符號。
這次訪美前，國民黨內則因軍購特別條例路線分歧引發爭執；加上又傳出鄭麗文訪美的接待安排與僑界溝通不暢，也讓原應為她造勢的美國藍營僑社氣氛轉趨冷淡。
儘管這趟訪美行程中，三藩市、波士頓、紐約、華盛頓、洛杉磯等重點城市一個不落；在華府期間也預計將拜會美國國會、美國在台協會（AIT）總部，併到戰略暨國際研究中心（CSIS）等智庫閉門座談，但行前氣氛與訪陸時出現明顯變化。
AIT處長谷立言在鄭麗文出發前接受中央社專訪時，更把醜話說在前頭。他言明，相信美國各機構會問，國民黨領導層是否正在「從根本上改變黨的政治取向」。
他還說，近期關注國際媒體報道者可能會有一種印象，國民黨在關鍵外交與安全問題上開始採納或效仿北京立場，忽略美國、日本等台灣傳統盟友的重要作用與利益；鄭麗文此行是一次「釋疑」機會，也要澄清國民黨對投資本土國防產業等懸而未決問題的立場。
外交辭令通常講究含蓄，谷立言這番話卻幾乎是把刀磨好放在桌上。美方沒有說不見鄭麗文，也沒有否定與國民黨交往；相反地，國會、智庫、AIT都願意接觸她，但美方的放大鏡、顯微鏡也同時準備就緒，就等着對鄭麗文的一言一行來個大體檢。這也正是她此行訪美最尷尬之處。
鄭麗文自然也清楚美國對她的疑慮，因此她在行前不斷強調，和平才能保護台灣，這符合美國國家利益；而國民黨維護中華民國憲政體制、遵循憲法、反對台獨，也與美國利益相符。
這些說法在藍營內部聽來完整，但對於才歷經習特會、特朗普公開表示不希望台灣宣佈獨立的華府而言，如果台灣最大在野黨此時在理解、看待美日角色，以及對於國防投資的態度上，與北京敘事過度接近，那就意味着台海現狀的天秤更進一步傾斜，不利於戰略平衡。
鄭麗文面對的最大風險，就在於她把「和平」說得輕而易舉，只要承認九二共識、反對台獨，和平敘事就能自然接上北京的「交流融合」與「民族復興」敘事，但對華府而言，和平可不是唱出來的，是嚇阻出來的。
谷立言在接受中央社專訪時也強調，美國對台政策不變，重視強化台灣自我防衛能力，以重建台海平衡；也歡迎賴清德重申維持現狀，希望北京減少對台軍事壓力。這等於把美方標準講得很清楚：台灣主要政黨都可以主張對話，但不能把對話變成削弱防衛、淡化盟友、複製北京語言的理由。
所以，鄭麗文在美國真正要面對的挑戰，不是民進黨的「抹紅」，而是華府的戰略疑慮。
美方真正不安的，是國民黨是否正從「親美、和中」滑向「疑美、順中」。一旦這個印象成形，國民黨再怎麼說自己才是美國真正的朋友，都無濟於事。畢竟，朋友不是自封的，尤其對特朗普政府而言，朋友要用國防預算、政策一致性、對美國利益的尊重來證明。
從「麗文來」到「磨刀霍霍向麗文」，北京與華府對鄭麗文的態度差異，正好完美反映兩套政治邏輯的碰撞。北京用歌曲與禮遇把鄭麗文捧成「回家」象徵；華府則用問題與閉門會議，把她重新放回考場。
正因如此，鄭麗文這趟訪美從一開始就不是進攻，而是守勢。她要向美方解釋，4月訪陸不是國民黨路線轉向；她也要證明，國民黨的和平論述不是複製北京語言；她更要說服華府，國民黨仍是美國可以信任的台灣主要政黨。
因為美國真正在乎的，從來不是鄭麗文來不來，而是她來的時候，身上帶着的是國民黨的美中平衡路線，還是北京已經替她譜好的旋律。
【本文獲《聯合早報》授權轉載。】