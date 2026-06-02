鄭麗文啟程訪美　將晤美國務院、國防部官員

國民黨主席鄭麗文周一（6月1日）率團啟程訪問美國，她與團隊人員晚上抵達桃園機場，搭乘預定當晚11時30分起飛的華航CI4班機前往三藩市，獨派團體「台灣國」成員一度到場抗議，但被大批警員阻攔。台灣媒體報道，其此行將聚焦台美關係、區域安全及國際情勢等議題，透過與美方政界、智庫及學界交流，傳達國民黨對兩岸和平與區域穩定的主張。



2026年6月1日，國民黨主席鄭麗文率團啟程訪問美國，她與團隊人員於晚間抵達桃園機場。（聯合報圖片）

《聯合報》報道，鄭麗文昨午在中央黨部舉行記者會，稱此行將前往三藩市、紐約、波士頓、華府及洛杉磯等城市，期間除與學者座談、拜會智庫，也將與美國國會議員及相關人士交流，盼深化台美溝通與互動。

鄭麗文又透露，在華府會面的美方官員，不管是對台系統、國務院、國防部官員，「都會有的」。不過，基於尊重美方慣例，會見人士的層級與細節須予以保密。

至於有否機會與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，鄭麗文稱，按照過往慣例可能性不高，但強調「凡是有助於和平的人，她都願意見」。

2026年6月1日，國民黨主席鄭麗文晚上將啟程訪問美國，下午在中央黨部舉行行前記者會。（聯合報圖片）

據《聯合報》報道，鄭麗文抵達三藩市後，除將出席僑宴、也會參訪當地具代表性的企業，並與史丹福大學胡佛研究所學者座談。隨後於當地3日飛往波士頓，到哈佛大學學者座談，以及參訪麻省理工學院。

她預定6日到紐約，除有智庫座談、哥倫比亞大學演講，也與僑胞互動；9日前往華府，與國會議員、行政官員會面，16日返抵台灣。