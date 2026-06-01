鄭麗文訪美傳達兩岸主張　美媒：北京看好參選2028年大選

國民黨主席鄭麗文今（1）日啟程展開為期兩周的訪美行程，期間將拜訪美國國會、美國在台協會（AIT）華盛頓總部及華府智庫，向美方說明國民黨的兩岸政策主張。台灣立法院副院長江啟臣表示，兩岸需要對話，國際也需要對話，希望讓國際社會及對岸了解台灣民眾的多元聲音與想法。



台媒《聯合報》報道，鄭麗文日前表示，此次訪美的主要目的是讓美國了解國民黨才是真正的朋友，並向美方傳達和平訊息。她指出，唯有和平才能保台灣，也才真正符合美國國家利益，強調國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

對於鄭麗文訪美，江啟臣1日受訪表示，鄭麗文赴美是在進行對話，「兩岸進行對話，國際也要進行對話」，強調台灣是一個民主社會，應讓台灣社會民主多元的聲音被對岸與國際社會聽見，讓台灣社會民主多元的聲音讓對岸、國際都知道，台灣人民的一些想法。

國民黨主席鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

與此同時，美媒《華爾街日報》披露，北京方面正密切關注鄭麗文未來政治發展。報道引述近北京消息人士透露，北京看好鄭麗文角逐2028年台灣大選，並期待未來台灣能出現願意與中國大陸展開政治對話的政府。

報道指出，鄭麗文於今年4月成為十年來首位與國家主席習近平會面的台灣最大在野黨領袖。知情人士透露，北京方面認為鄭麗文具有進一步發展的政治潛力，並關注她未來是否代表國民黨參與2028年大選。

報道指出，鄭麗文陣營向美方說明時強調，她有能力同時維持與華府及北京的溝通管道，並認為當前兩岸緊張局勢升高的原因，與民進黨政府的政策路線有關。

習近平與鄭麗文握手。（路透社）

不過，美方對鄭麗文此行仍保持審慎態度。白宮知情人士向《華爾街日報》表示，美國通常僅在評估在野黨領袖具有未來執政可能時，才會安排高階官員會面，而鄭麗文目前尚未達到這一層級，因此華府高層並未安排正式會晤。

報道並指出，部分預計與鄭麗文會面的美國國會議員，準備針對台灣防衛決心以及國民黨是否存在對中國妥協風險等議題提出質疑。此外，由於美國總統特朗普政府先前暫緩總值約140億美元對台軍售案，美方國會人士也預料將就相關問題與鄭麗文交換意見。

針對國民黨兩岸路線，美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）表示，他最希望釐清的問題是，國民黨所主張的妥協策略，「究竟是為了長期維持現狀，還是朝著北京的條件靠攏」。

《華爾街日報》分析指出，北京近年來持續與台灣主要在野勢力保持聯繫，並高度關注2028年台灣大選布局。不過，美國官員普遍認為，鄭麗文目前尚未被視為具備高度執政可能性的主要候選人，因此此次訪美能否取得實質成果，仍有待後續觀察。