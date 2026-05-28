鄭麗文宣佈6.1訪美：國民黨不會成為麻煩製造者　不會拖美國下水

5月27日，中國國民黨主席鄭麗文向台灣中常會說明，6月1日至16日將率團搭機訪美，鄭麗文稱「我們（國民黨）不會成為麻煩製造者，不會拖美國下水」。她也提到，美中高峰會明確地指出，「台獨是危險、衝突的來源，必須徹底排除」。



4月10日習鄭會後，鄭麗文在北京見傳媒。（路透社）

訪美主軸擬聚焦台海和平常態化

據中國國民黨文化傳播委員會消息，會上鄭麗文指出，中華民國憲法是一部「一中憲法」，也是引領台灣2300萬同胞共同打造民主與經濟奇蹟的關鍵「護身符」。正因為有這部憲法的保護，兩岸才能求同存異、尋求對話並進行和解，結束內戰狀態。

會上她批評民進黨執政後不僅藐視立法會、將憲法法庭淪為橡皮圖章，更企圖透過「偷換概念」與「借殼上市」，利用憲法偷渡實質台獨的「新兩國論」，這無異於將台灣推向戰爭邊緣。而不讓台灣淪為「下一個烏克蘭」，正是國民黨此行訪美的核心使命。

5月27日，中國國民黨主席鄭麗文向台灣中常會說明，6月1日至16日將率團搭機訪美。（中國國民黨文化傳播委員會）

鄭麗文提到，先前的「習特會」傳達一致的信息便是「希望通過兩國建設性戰略穩定的關係，共同為兩岸的和平穩定努力」。美國特朗普在離開中國大陸之後公開表示，「不支持、不願意看到有人走向獨立」，更是美國總統首次清楚地表達不會為台獨「越過9500英里出兵」。美中高峰會明確地指出，「台獨是危險、衝突的來源，必須徹底排除」。

鄭麗文進一步指出，「戰爭沒有贏家，只有輸家。但和平，大家都是贏家」，從日本、韓國、大陸東南沿海、台灣、香港到新加坡，是繁榮、富庶與資金充沛的區域，冷戰的第一島鏈轉換成和平繁榮之鏈，需要美國的關鍵領導力量。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

鄭麗文指出，台灣創造高科技的關鍵技術，成為台灣的戰略價值，也可以再造新一代的護國神山群。「防衛韌性」是立體且全面的概念，除了堅實國防力量，軍公教警消與台灣在全球的供應鏈上的關鍵位置，都是台灣的成就。

鄭麗文表示，大陸和平之旅的成果，引起美國學界、智庫、華府菁英高度的重視，更希望能夠引起美國內部深刻的討論，思考如何將美國國家利益結合全球利益共同發展，才是人類之福。

國民黨主席鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

因此，此次訪美將會會見包括哈佛大學、MIT等大學的重量級的教授、中國通、政治經濟學的泰斗們，也包含華府與紐約的智庫、國會議員、官員，以及熱情澎湃的僑胞朋友們，都計劃見面與對話。

據台灣媒體報道，鄭麗文預計6月1日啟程，在美國2周的行程包括紐約、華盛頓、波士頓、洛杉磯、三藩市等地，她將與美國政界、智庫交流，最後再回到美國西岸進行拜會僑胞行程。