鄭麗文6月訪美 擬聚焦「台海和平常態化」
撰文：許祺安
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國民黨主席鄭麗文預計6月1日啟程前往美國，走訪美國東、西岸重要城市，將討論「台海和平常態化」。
5月24日，鄭麗文出席公開活動時提到，從中共中央總書記習近平與美國總統特朗普的會談，就可看出沒有人想要戰爭，大家都要和平。
台灣傳媒報道，鄭麗文預計6月1日啟程前往美國，為期2周的行程包括紐約、華盛頓、波士頓、洛杉磯、三藩市等地，她將與美國政界、智庫交流，最後再回到美國西岸進行拜會僑胞行程。
黨內人士指出，鄭麗文訪問主軸擬聚焦「台海和平常態化」，為兩岸和平找到永續的解方。
5月24日，鄭麗文出席公開活動時表示，相信大家都會全心全意維護台灣海峽平安、和平、穩定與繁榮，不只可以庇佑所有台灣人與兩岸同胞，也是全世界人類共同願望；從美國總統特朗普到北京與中共中央總書記習近平會談，就可以看出「沒有人想要戰爭，大家都要和平」。
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