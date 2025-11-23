泰國旅遊風光不再？「這國遊客」急跌30%　當地人卻說：鬆一口氣

泰國旅遊業在疫後復甦的腳步面臨嚴峻挑戰。根據泰國國家觀光局的預計，2025年來泰國的國際遊客將來到3340萬人次，較去年下降6%。這場衰退不僅是因泰銖升值使旅遊成本增加，更因安全憂慮與鄰國競爭的「三面夾擊」，導致中國遊客銳減。



中國遊客數雪崩式下降 越南成新寵兒

泰國中央銀行預估，2025年全年赴泰的中國遊客人次約在500萬左右，比去年減少近30%。中國遊客的數量急劇下降，是導致東亞市場萎縮的主因。泰國媒體報導，泰國可能因此損失高達35億美元。

相關文章：去泰國旅遊擔心人身安全？行前必看5點旅程避險指南

+ 26

1. 安全與地緣政治憂慮

遊客對安全缺乏信心，源自2025年1月中國演員王星在泰國拍戲遭綁架、緬甸地震，以及泰柬邊境情勢持續緊張等因素。



2. 競爭對手強勁

泰國觀光局坦言，泰銖升值與日本日圓貶值形成強烈對比，加上越南以極具競爭力的旅遊價格開發新景點，都讓泰國的競爭力受損。



當地人：不喜歡灰色交易 坦言「鬆了一口氣」

報導指出，面對中國遊客銳減，政府與民間態度迥異。許多泰國人對此現象反而感到「鬆了一口氣」，因為泰國社會近年來對中國的影響力日漸複雜，從早期親近逐漸轉為戒慎與懷疑。

根據自由時報報導，有計程車司機直言，

其實不太喜歡中國遊客，因為他們常做一些遊走法律邊緣的交易，「我很討厭那樣」。

他表示更歡迎重視文化與體驗的自由行客群。

當地旅遊業者也抱怨，中國廉價商品與「低價購物團」行程，侵蝕生意空間，使他們對中國人的印象愈趨負面。

泰國觀光局承認「老舊」 將重塑品牌形象

觀光局規劃部主任Rung Kanjanaviroj坦言：「現在泰國在（國際）遊客眼中，已然是一個老舊的旅遊地點。」因此，泰國規劃2026年以「新泰國」理念重塑形象，未來將強調品質、價值、安全和可持續性。

這場危機凸顯了泰國觀光業在面對全球競爭時，必須解決的安全問題和泰銖強勢所帶來的成本壓力。

相關文章：旅遊注意｜飛機上5類食物不要碰 空少：「這東西」從沒見過清洗

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：中國人不去「1國家」旅遊了？遊客雪崩式暴跌30%、損失35億美元，在地人卻說：鬆了一口氣】