外國旅客每年醫療欠費上億泰銖　泰國政府擬推強制購買旅遊保險

泰國政府正研擬新規，未來可能要求外國旅客在入境前須購買意外與醫療保險，以因應日益增加的醫療欠費問題，以及觀光活動對公共醫療體系帶來的壓力。根據統計，每年外國旅客的醫療欠費，估計達到上億泰銖。



位於普吉島的Vachira Phuket醫院已明顯感受到財務負擔。院長威拉薩表示，該院服務約40萬名登記居民及超過100萬名旅客，每年需自行吸收約1,000萬泰銖（約240萬港元）的外籍患者未付醫療費用。他指出，觀光客常見風險，包括初次騎乘機車，導致事故頻傳。許多旅客在普吉島第一次嘗試騎機車，進一步提高意外發生機率。

旅泰觀光客常見風險，包括初次騎乘機車，導致事故頻傳。（Freepik@jcomp）

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威拉薩也提到，一名俄羅斯遊客因事故造成脊椎重傷，僅能移動頭部，醫療費用超過100萬泰銖（約24萬港元），最終無人支付。院方無法聯繫家屬，使館也僅能提供行政協助，最後由醫院安排並負擔患者返國費用。他強調，類似案例並非個案，各國旅客都有發生。

泰國公共衛生部估計，外籍患者未付醫療費每年高達至少1億泰銖（約2400萬港元），其中以普吉島與清邁等觀光熱點最為嚴重。由於醫療倫理限制，醫院無法延誤急診治療，通常需先救治患者，導致醫療機構承擔相關費用。數據顯示，道路交通事故是外國旅客住院的主要原因之一，特別是對當地交通環境不熟悉的旅客，其中以機車事故風險最高，且在旅遊旺季更為明顯。

報告指出，2025年全球平均緊急醫療理賠金額約為6萬泰銖（約1.4萬港元），顯示醫療成本持續上升，但仍有不少赴泰旅客未投保足夠保險。業界資料顯示，為期兩週的旅遊保險費用約1,100泰銖（約265港元），通常可提供360萬至900萬泰銖（約87萬至220萬港元）的醫療保障。

泰國公共衛生部估計，外籍患者未付醫療費每年高達至少1億泰銖。（Freepik@ijeab）

過去多年，泰國觀光政策偏重吸引人數成長，在免簽措施下，許多旅客未投保即可入境。隨著相關成本持續上升，政府正重新檢討政策方向。目前，針對航空旅客徵收300泰銖（約72港元）入境費的方案仍在審議中，但政策重心已逐漸轉向強制保險制度。此外，透過外交管道追討醫療費的成效有限，多數國家認為醫療費用屬個人責任。醫院也無法因欠費限制患者離境，以免影響泰國國際形象。

目前，包括申根區、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯及古巴等地，已實施強制旅遊保險制度，多透過簽證或購票流程確保旅客投保。業界建議，泰國可參考相關模式，將保險與入境程序結合，以保障公共財政並提升旅客安全。

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