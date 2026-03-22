泰國外交部提議縮減外國遊客免簽期：60天調至30天　遏制濫用行為

《曼谷郵報》報道，泰國外交部提議將外國遊客免簽停留期限從60天縮短至30天，以遏制現行制度濫用行為並減輕潛在安全風險。此提案允許遊客如有需要可再延長30天。



泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，此前推出60天免簽期，旨在促進旅遊業發展，旅遊業是泰國經濟成長的關鍵驅動力。不過，由外交部主導的簽證政策監督委員會審查後認為，現有停留期限或過長，且易被非真正旅遊目的者濫用。

圖為泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）（泰國外交部）

西哈薩指出，他最近訪問布吉島（Phuket，又譯作普吉島）時接到多宗投訴。當地企業反映有外國人利用旅遊簽證、在僅限面向泰國公民開放的行業經營業務，亦有人透過代理人非法持有房產。此外，許多參與網絡詐騙人員持旅遊簽證入境。

西哈薩強調，30天停留期對大多數遊客來說應該足夠。此舉並非歧視特定國家或國籍，而是為了打擊網絡詐騙和其他濫用行為，堵塞超出旅遊範疇的安全風險漏洞。

他重申，泰國在捍衛自身權利的同時，始終致力於歡迎並妥善照顧外國遊客。