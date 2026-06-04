解放軍發動聯合戰備警巡　台軍方罕見拍到新型無人機「無偵-10」

大陸再對台海周邊實施「聯合戰備警巡」。6月3日，台灣軍方發布消息稱，偵獲殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機在台灣周圍活動。



台灣拍到大陸無偵-10無人機繞台。（台灣軍方官網）

解放軍617景德鎮艦。（台灣軍方官網）

台灣軍方統計，3日上午6時至4日上午6時止，中國大陸出動32架次各型主、輔戰機及無人機出海活動，其中有25架次飛躍海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，另有軍艦10艘、公務船5艘，持續在台海周圍活動。

台灣軍方放出兩張圖片，一張是台灣空軍F-16型機在監控中，拍到大陸無偵-10無人機繞台，另一張是台灣海軍「鄭和軍艦」拍攝的解放軍617景德鎮艦。

據了解，大陸無偵-10為解放軍採取隱身特徵的新銳無人機，有（偵）察打（擊）一體和偵察兩種構型。外界指無偵-10具備高速、高隱形、高持久的特性，甚至可攜帶重達900公斤的空對地彈藥，性能不容小覷。

台灣中時新聞網曾報道，無偵-10最高飛行高度1萬4500米、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，可掛載兩個副油箱，可飛行更遠的距離。