被指已備戰2028總統大選　鄭麗文澄清：是奪回政權非宣布個人參選

近日國民黨主席鄭麗文率團訪美。據北美中文媒體《世界日報》報道，鄭麗文3日參加三藩市僑界晚宴，期間她致詞時提到將於今年年底開始為下一階段2028總統選舉進行準備工作。今日（4日）國民黨駁斥，鄭麗文三藩市僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣佈個人參選計劃。



同時，鄭麗文也緊急在Facebook發文澄清，稱她當時的發言是指奪回政權，並非宣佈她個人參選計劃。



鄭麗文參加三藩市僑界晚宴。（國民黨）

鄭麗文澄清，稱她當時的發言是指奪回政權。（鄭麗文Facebook）

據《世界日報》報道，當晚鄭麗文出席三藩市僑學界晚宴，發表超過40分鐘的談話，她從全球局勢談起，再延伸至台灣在國際局勢中的定位，以及兩岸未來可能面臨的挑戰與選擇。接近演講尾聲時，她首度向僑界透露，將於今年年底開始為下一階段總統選舉進行準備工作。

報道指，鄭麗文強調馬上就要2028政權爭奪戰，國民黨必須在2028年贏回政權，才能把所有理想、兩岸和平付諸實踐。她表示，美國、中國大陸與台灣之間的互動，不僅影響台灣前途，也牽動全球華人的經濟與未來。她希望台灣能擺脫對戰爭和未來發展的焦慮，不做大國關係博弈的棋子。

鄭麗文率團抵達美國展開訪問，在機場受到僑胞歡迎。（FB＠鄭麗文）

鄭麗文率團抵達美國展開訪問，在機場受到僑胞歡迎。（FB＠鄭麗文）

今日（4日），國民黨文傳會發聲明澄清，強調鄭麗文僑宴談話是指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣佈個人參選計劃。

聲明指出，針對《世界日報》報道指「鄭麗文訪美發表40分鐘演講，鬆口備戰2028大選」，國民黨嚴正駁斥並澄清，強調鄭麗文談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，而不是宣佈個人下一階段的總統選舉計劃。

對於此事，鄭麗文也在個人Facebook澄清，指《世界日報》的表達不準確，她的意思是完成美國之旅之後，回到台灣就要開始展開年底選舉（即2026九合一大選）的全面佈局，今年年底大選勝選了之後，馬上就要開打2028年的政權爭奪戰。

她强調，必須在2028年贏回政權，才能把所有的理想、兩岸的和平付諸實現。在三藩市僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣佈個人參選計劃。最後也請相關媒體更正不實消息。