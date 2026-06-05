鄭麗文訪美重申：美國是恩人大陸是親人　台應在中美間搭橋不選邊

近日，國民黨主席鄭麗文訪問美國。5日，鄭麗文在Facebook發文，再次提到「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」。她稱，台灣不應成為大國競爭下的棋子，更不應該成為衝突與對抗的戰場，台灣真正的價值，是在中美之間搭起理解、溝通與合作的橋樑，而非在中美之間選邊站。



鄭麗文強調，一個真正有自信的台灣，不只是守護自己，更能為區域和平、科技進步與人類共同福祉貢獻力量，這也是她此次訪美最重要的使命之一。



鄭麗文5日在Facebook發文，重申「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文接受國際Podcast節目WorldViews的專訪。（Facebook@鄭麗文）

鄭麗文表示，她在波士頓接受國際Podcast節目WorldViews的專訪，通過這種方式和美國朋友分享台灣、兩岸與國際局勢的看法是一次相當特別的體驗。

她稱，訪談中回顧自己人生歷程，從雲林的基層家庭、台南眷村成長，到參與民主運動，見證台灣經濟起飛與民主轉型，明白和平的珍貴；也正因為見到台灣一步步走向民主與繁榮，更相信任何看似不可能的事情，都有可能在下一個世代成真。

在談及對兩岸關係的看法時，鄭麗文說「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，台灣不應成為大國競爭下的棋子，更不應該成為衝突與對抗的戰場，台灣真正的價值，是在中美之間搭起理解、溝通與合作的橋樑，而非在中美之間選邊站。當前世界許多地區仍深陷戰火與衝突之中，台海和平不僅攸關兩岸人民的福祉，也攸關整個印太地區乃至全球的穩定與繁榮。

除了和平，鄭麗文也特別提到AI時代的台灣。她指，今天的台灣正站在全球人工智能浪潮的核心位置，除了是AI供應鏈的重要一環，更有能力成為亞洲科技發展的重要推手。希望台灣能把科技實力轉化為國際影響力，協助更多國家培育人才、發展產業，共同面對貧窮、疾病與氣候變遷等全球挑戰。

最後鄭麗文強調，她相信，一個真正有自信的台灣，不只是守護自己，更能為區域和平、科技進步與人類共同福祉貢獻力量，而這也是她此次訪美最重要的使命之一。

鄭麗文接受專訪表示：台灣的價值，是在中美間搭橋而非選邊站。（Facebook@鄭麗文）

據台媒中時新聞網報道，今年2月初國共智庫論壇在北京舉行，國民黨副主席蕭旭岑在率團出席前，1月28日鄭麗文在中常會就公開表示「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，絕不會忘記美國情誼，但大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來中美合作。

對於鄭麗文的言論，大陸國台辦發言人陳斌華也在2月5日的記者會上回應表示，「兩岸一家親」，都是中國人，這是兩岸關係的底色，並強調「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。