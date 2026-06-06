與提出｢修昔底德陷阱｣學者會談　鄭麗文：雅典斯巴達對抗不是宿命

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日和美國前助理國防部長、哈佛甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）創院院長格雷厄姆·艾利森（Graham Allison，台譯作葛拉漢．艾利森）會談時指出，兩岸擁有相同的文化根源，應相互欣賞、尊重，而不是帶著偏見與敵意來對抗。



艾利森則表示認同鄭麗文的看法，並強調台海若缺乏和平的基石，「對台灣而言絕非好事，更將會是一場災難」。



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面對中美關係、兩岸關係，艾利森教授和鄭麗文都提到，維持和平的使命至關重要。艾利森對表示同意鄭麗文提到「中華民族的成就，以及兩岸擁有一樣的文化根源，應相互欣賞、相互尊重，而不是帶著偏見與敵意來對抗」。他認為，中美關係也可朝此方向發展。

鄭麗文在演講的開場，特別重溫了1947年，美國國務卿馬歇爾（George Marshall）在哈佛大學的著名演說。她指出，當年馬歇爾計畫的核心智慧在於「持久的和平無法透過武力強加，而必須透過共享繁榮來構建」。他指出，當各國在和平中擁有共同且不可割捨的利益時，戰爭就會失去理性。

鄭麗文也感性表示，在哈佛這座學術殿堂裡，甘迺迪（JFK）總統曾在此聆聽教誨；戰略大師基辛格（Henry Kissinger，台譯作季辛吉）更在此形塑了近代大國關係的架構。鄭麗文稱，「台灣為民主自由的奮鬥與美國建國精神交相映輝，皆是憲政秩序與民主正當性的實踐」。

圖為美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）2012年1月16日在北京釣魚台國賓館發表演講，右下為習近平。（Reuters）

提到艾利森教授提出的「修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）」，鄭麗文則提到，雅典與斯巴達的歷史對抗、乃至於兩大文明之間的衝突，並非不可避免的宿命，而是一種選擇。

鄭麗文強調，不同的文明之間完全不用互相排斥，而是可以透過持續的對話，達到互相欣賞、互相包容與互相滋養的境界，這才是消弭區域衝突的對策之一。

鄭麗文和甘迺迪政府學院創院院長葛拉漢．艾利森（Graham Allison）會談。（國民黨提供）

鄭麗文指出，國民黨始終站穩《中華民國憲法》是「一中憲法」的法理架構，這不僅確立了現今台灣引以為傲的民主、法治與自由，也為兩岸交流提供了合法且務實的對話基礎。

鄭麗文也再次提及「九二共識」，她表示，九二共識精妙之處，在於雙方皆承認兩岸同屬一個中國，同時為兩岸保留了求同存異的空間。只要台灣不跨越「法理台獨」的紅線，兩岸的和平與穩定就能繼續維持，這也是與美國及區域利益的最大公約數。

鄭麗文：促進和平不等同放棄防衛

現場學者與學生則針對國防安全與台海面臨衝突時的避險策略提問。鄭麗文澄清，部分外界傳統觀念認為「促進和平即是放棄防衛」是徹頭徹尾的錯誤印象。

鄭麗文指出，在馬英九執政的8年間，兩岸關係非常和緩，但馬政府從未停止強化國防與對美軍購，始終全力支持台灣建立有效的國防嚇阻力量。

然而，近期民進黨政府編列的國防特別預算，卻是「完全空白、沒有具體內容」的鉅額黑箱預算。在民進黨長期遭民眾質疑、接連爆出貪污腐敗弊案的社會觀感下，國民黨堅決反對這種不透明、不負責的空白授權，拒絕讓人民的血汗錢淪為政黨利益的提款機，卻無法換來台灣實質的防衛能力。