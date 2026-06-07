鄭麗文訪美與學者對談：年輕人看透民進黨罔顧台海安全的真面目

6月4日，國民黨主席鄭麗文在訪美期間與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）在午宴進行會談。鄭麗文指出，主流民意的轉向顯示出台灣民眾對和平的渴望，台灣年輕世代已看透民進黨罔顧台海安全的真面目。



國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）會談。（國民黨提供）

鄭麗文再提國民黨對於贏得大選深具信心

午宴上，回顧近年台灣政治局勢，鄭麗文表示，民進黨曾於2020年總統大選藉由操弄「反中牌」成功吸引年輕選票、挽救選情。然而四年多過去，年輕世代已經看透民進黨只顧政治利益、不顧台海安全的真實面目，這直接導致在2024年大選中，數百萬的年輕選民選擇棄投民進黨。

2024台灣大選，1月13日晚，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

鄭麗文強調，主流民意的轉向顯示出台灣民眾對和平、穩定與繁榮有着極大的渴望。隨着民意的全面反彈，在野陣營目前在國會與地方皆展現了穩固的藍白合作基礎，國民黨對於贏得2028年大選並重返執政深具信心。

此外，針對兩岸關係的未來發展，鄭麗文表示，面對兩岸關係，要在反對台獨的基礎上理性對話，降低緊張局勢，這符合美、陸、台三方的共同戰略利益。戈德斯坦則指出，戰爭的代價極其高昂且具毀滅性，不論是哪一方，都應該促進理性對話，共同促進區域的實質和平。

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日與美國智庫國防重點（Defense Priorities）亞洲事務主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）會談。（國民黨提供）

值得注意的是，美國《時代》雜誌於2025年10月23日刊登戈德斯坦專文「美國需警惕台灣魯莽的領導人」，除了點名賴清德，並指出台灣成為「全球最危險的引爆點」。