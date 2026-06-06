鄭麗文訪美提洋山港演講連數日登熱搜：體現兩岸人民都渴望和平

鄭麗文於台北時間6月5日拜會波士頓紐英崙中華公所，包括30多名中華公所會員、在地僑領在場歡迎鄭麗文率領的訪問團。



鄭麗文致詞時提到自己4月訪陸時在上海洋山港發表的演講「深深打動了無數大陸民眾，更連續數日登上大陸網路熱搜」，她認為這充分體現兩岸人民渴望和平、厭惡戰爭共同心聲。



國民黨主席鄭麗文今拜會波士頓紐英崙中華公所。（國民黨提供）

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鄭麗文：兩岸強強聯手可創造無法想像的成就

鄭麗文表示，過去兩岸曾陷你死我活、一言不合就打仗零和賽局，當前國民黨主張透過交流，兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上求同存異，尋求長久的和平與繁榮。

鄭麗文提到，台灣人民沒有選擇，只能選擇和平，但這絕不代表要犧牲台灣民主自由，相反地兩岸強強聯手，才可創造無法想像的成就。

鄭麗文今年4月參訪上海洋山港。（鄭麗文facebook）

鄭麗文批評民進黨將台灣推向兵兇戰危的險境

鄭麗文指出，國民黨執政時創造經濟、民主轉型及以台積電為首的「護國神山」半導體產業等三大奇蹟，讓世界稱羨，但民進黨政府不但不感恩，還企圖抹煞國民黨這段篳路藍縷的努力。

鄭麗文批評，民進黨執政10年來意識形態治國，倒行逆施、毀憲亂政，企圖「去中國化」，將台灣推向兵兇戰危的險境，如今台灣人民已經覺醒。她強調，2028年，國民黨必須、也必然會完成政黨輪替，把國家重新帶回正軌。

鄭麗文參訪上海洋山港發表講話：在天空飛的應該是鳥 不是導彈

據此前報道，鄭麗文今年4月訪問上海洋山港時致詞表示，她認為「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，人類的科技應該是為人類、為地球謀福祉，不應該是自相殘殺、毀滅生態；如今兩岸在經濟、人民教育水平等各項水平都是地球上名列前茅，她希望兩岸能攜手共同合作。

最後她重申，如果能帶一個禮物回去給台灣，希望這份禮物就是「和平」。