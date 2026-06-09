有片｜新竹便當店氣爆 車輛炸飛現場如廢墟 隔壁麵包店夫妻遇難
撰文：吳真銘
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6月9日凌晨3時，台灣新竹市東區一處便當店發生嚴重氣體爆炸，周邊多處住宅及店舖遭波及。據了解，現場4人受傷，其中2人因傷勢過重宣告不治。鑑識人員表示，由於氣爆威力使房屋結構嚴重受損，暫時無法入內進行火場鑑識，爆炸原因仍待進一步調查確認。
綜合台媒《聯合報》、《中天新聞網》報道，爆炸發生於凌晨3時50分左右，新竹市消防局接獲多通民眾報案，指高翠路民宅發生猛烈氣爆爆炸，巨大的爆炸聲驚醒周邊大批居民，現場陷入一片混亂。
據網民發布的CCTV畫面顯示，便當店爆炸瞬間炸出巨大火球，停在馬路上的汽車被衝擊波炸飛到對街，店內物品也散落在路上。
消防員接報後，立刻派遣14輛車，40人前往救援。據調查，事發地為高翠路一家便當店，現場是一處3層樓建築物，由於爆炸威力強勁，連帶影響左右兩旁建物，緊鄰隔壁的麵包店牆壁被炸垮，店內一對老夫妻遭牆壁壓倒。
消防員共於三棟建築物救出4人，有2人意識清楚，由救護人員送醫治療，但麵包店65歲吳姓男子及58歲張姓女子因傷勢嚴重，救出時已無生命跡象 。
新竹市長高虹安表示，據初步清查，共有7戶，約18名住戶受到影響。
據便當店負責人指出，店內有3桶16公斤瓦斯桶，1桶20公斤，有使用天然氣。監識人員表示，由於氣爆威力讓建築物結構嚴重受損，暫時無法入內進行火場鑑識，爆炸原因仍待進一步確認。
麵包店附近鄰居聽聞麵包店夫妻噩耗，當場失聲痛哭，「平常他們對鄰居非常好，我們都跟他們買麵包，他們店還有賣泡麵、零食…人生無常！很捨不得！」
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