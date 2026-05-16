美軍遠在9500英里之外　特朗普明確對台獨亮黃燈

習特會後，台灣原本以為自己還有一段觀察期，至少在北京會談結束第一時間，特朗普沒有公開說出讓台北難堪的話，白宮文字也沒有把台灣放在顯眼位置，於是台灣內部很快出現一種鬆口氣的解讀：沒有壞消息，就是好消息。不料，這種安心只維持了一天。



特朗普回到美國後，立刻透過霍士新聞（Fox News）把話講開，稱美國對台政策沒有改變，但他不希望看到有人走向獨立，也不想看到台灣因為以為有美國支持，就宣布獨立，最後讓美國還要飛越9500英里去打一場戰爭。這句話的殺傷力，不在於美國不支持台獨，因為那本來就是華府長期政策，真正讓台灣難堪的是，特朗普把台灣問題講成一個麻煩、一個距離美國9500英里的風險、會把美國被拖下水的負擔，這種不假修飾的大白話對台灣來說才是最傷。

事實上，台灣最在意的，不是美國是否承認台灣獨立，台灣從來很清楚，美國不會這樣做。台灣真正仰賴的是美國在戰略模糊下留下的空間，既不承諾台獨，但也不讓北京輕易動武，不明說出兵與否，但維持軍力上足夠的嚇阻力量。更甚者，如美國可以不把台灣當盟邦，但讓台灣堅定相信自己是印太安全不可或缺的一環，這也是美台關係長期以來很深刻的一種表裡。可是特朗普這次的語言，不是戰略模糊，而是風險切割，他不談台灣的民主價值，也不談第一島鏈、半導體供應鏈，他談的很現實，是美軍要不要飛很遠去打一場他不想打的戰爭。

這也是為什麼台灣陸委會和外交部的回應顯得格外吃力。如見台灣官方仍然重申「中華民國主權獨立是明確事實」、強調美國對台政策沒有改變，特朗普也沒有對習近平作出承諾，美方仍支持台灣自我防衛等。這些話不能說錯，因為台灣政府必須穩住市場與民心，也必須避免讓北京看見台北慌亂。但問題在於，政策文字沒有改變，不等於政治氣候沒有改變，哪怕外交辭令一切如常，但特朗普的話卻已經讓大家看見，華府現在更在意的是不要被台灣拖入戰爭，而不是如何替台灣撐大國際空間。

更尷尬的是對台軍售，特朗普承認他與習近平談了很多台灣問題，也談到軍售，甚至表示是否推進140億美元軍售案，還要再作決定，並可能先和「治理台灣的人」通話。而所謂「列根六項保證」中，美國不應事前與北京磋商對台軍售，到了特朗普口中只剩一句「1982年已經很久以前」，也反應當前華府的一部分態度，足以嚇出台灣一身冷汗。這正是前一天所謂「120天觀察期」真正令人不安之處：原本以為要看未來幾個月，才知道中美是否形成某種新默契；沒想到特朗普一天後就先把話說白了。（延伸閱讀：習特會後 台灣的120天觀察期）

2026年5月15日，中國國家主席習近平（左）在北京中南海花園與美國總統特朗普（Donald Trump，右）舉行會面。（Reuters）

不可否認的，特朗普的話確實逼出台灣必須回答一個問題，如果美國越來越明確地要求台灣不要成為麻煩，台灣還能不能繼續用過去那套話術，把所有風險都包裝成民主同盟的堅定支持？過去民進黨政府習慣把美方每一次友台發言放大成「台美關係史上最好」，現在特朗普用一句9500英里，把這種敘事拉回現實地面，告訴台灣，「美國利益」永遠才是對大的。

至於北京，當然也會利用這個訊號，如見王毅說美方了解中方立場、重視中方關切，不認同台灣走向獨立。這不代表美國已經接受北京的完整主張，但北京至少可以宣稱，台灣問題已被重新放入中美高層風險管控的框架。對北京而言，這比一句公開交易更有價值。把台灣變成中美穩定關係中的紅線管理議題，遠比要求特朗普當場拋售台灣更符合現實。

是以，習特會後台灣真正要面對的，不是「美國還支不支持台灣」這種過於簡化的問題，而是美國支持台灣的方式正在變得更冷、更交易化，也更帶有管理意味。台灣原本以為到9月習近平回訪美國前，還有120天可以觀察，現在看來，觀察期可能已經提前開始，甚至第一天就聽到了答案。只是這個答案不以壞消息的形式出現，而是以特朗普最粗糙、最直白、也最傷人的方式說出來：我不想飛9500英里，替你打一場戰爭揭開序幕。