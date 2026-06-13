台校巴司機謊稱神明附身誘騙性侵6名女中學生　5名受害者感染HIV

台灣一名感染HIV（人類免疫缺乏病毒）的李姓的校巴司機，宣稱自己是「媽祖兒子、玄天上帝附身」等，涉嫌自2022年起性侵至少9名女性，其中6人是中學生，還有人受害長達3年之久，目前已有5人被證實感染HIV（愛滋病病毒），李姓司機已遭收押，被依強制性交致重傷等32罪提起公訴。



台媒報道指，因李男有援交、買春習慣，地方衛生單位初步掌握，傳染鏈已擴散至中部3縣市，目前各地衛生單位都已通報台灣疾管署。



台媒《ETtoday》東森新聞雲報道，此案曝光是因為李男誘騙一名16歲少女騙到住處性侵得逞後，女學生因為身體不適就醫，結果檢驗確診感染HIV，她以簡訊通知李男，李男卻已讀不回，甚至還在當天，佯稱自己被「玄天上帝」附身，要另名成年女性配合幫他「補氣」，性侵對方得逞。

台校巴司機稱神明附身誘騙性侵6名女中學生。 （示意圖，非當事人/Getty Images ）

報道指，李男多次利用搭校車的女學生信任，私下約在住處或旅館見面，再佯裝媽祖、虎爺等神明附身，假藉神明口諭聲稱自己需要「保養身體」、「互補身體」為由性侵女學生，甚至還有一名女學生，從2022年到2025年間，以每2個月1次的頻率，遭李性侵16次。

台灣衛生福利部疾病管制署今日（13日）召開記者會，證實有5人因此感染HIV，已安排就醫治療、接受輔導，整體疫情風險經評估在可控制範圍。

疾管署發言人曾淑慧表示，2025年底中部某衛生局接獲HIV確診個案通報，在進行疫調時，細心察覺不同確診個案的接觸者竟指向同一人，且調查過程中發現疑似妨害性自主行為，於是主動通報社政、警政及檢調單位。目前確認與本案相關感染者共計5例。