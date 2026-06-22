台官方宣布查處赴陸簽約農業團體 國台辦批：實事不幹，壞事幹絕
撰文：吳真銘
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6月13日，第18屆海峽論壇福建廈門登場，台灣陸委會今年首度明令禁止中央及地方政府人員參與，台東縣長饒慶鈴透過預錄影片的方式參與。針對此事，陸委會主委邱垂正宣布以觸犯「兩岸人民關係條例」查辦。此外，屏東、花蓮等五地農會及農漁產業也遭查處，並由台灣農業部提供查處意見。
國民黨立院黨團今日（20日）要求賴政府停止對民間正常農業交流的打壓。此前，國台辦發言人陳斌華批民進黨「實事不幹，還不讓別人做好事。」
海峽論壇台禁地方首長參加 台東縣長視像出席「感謝大陸買水果」
綜合《央視新聞》、台媒《聯合報》報道，海峽論壇會後，國台辦宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等農產品。發言人陳斌華在6月17日舉行的例行新聞發布會上表示，此次簽約將台灣部份縣市農漁產品更為便捷地輸入大陸，為台灣中南部農漁民開拓銷路、增加收入。陳斌華指出，對於這樣的好事，民進黨當局卻大唱反調，「實事不干，壞事干絕，還不讓別人做好事。」
6月20日，國民黨團表示，農民憑藉自身努力找到買家、拼出生計，卻要被當成犯人來審查。饒慶鈴積極幫忙賣貨，替農民在絕境中找活路。陸委會的高官們還在說風涼話，狂酸農民跟縣長「綁架政府」。
國民黨團亦要求賴政府停止對民間正常農業交流的打壓，「別讓意識形態扼殺了台灣農業的生路。」
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