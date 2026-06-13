古裝劇男神張凌赫驚喜亮相海峽論壇　閩南語問好回應台粉熱情邀請

第十八屆海峽論壇大會今日（13日）於福建廈門舉辦。早前在兩岸引發熱烈討論、被島內政要及粉絲點名力邀的大陸當紅演員張凌赫，今日如期驚喜亮相大會現場，隨即收獲了兩岸同胞的熱烈歡迎。張凌赫在會上除了用閩南語向現場致意，亦正面回應了台灣同胞的赴台邀請，形容「文化的力量總能跨越山海」。



張凌赫驚喜現身廈門海峽論壇。（01讀者供圖）

閩南語問好 以《逐玉》舉例稱：兩岸割不斷文化根脈

據深圳《直新聞》報道，張凌赫在海峽論壇大會現場首先以閩南語向兩岸同胞問好，隨後講述了自己過去拍攝環保公益片的經歷，並表示「深入基層才能發現美好，紮根一線才能讀懂祖國」。

同時，他亦向台灣青年發出邀請，希望他們多到大陸來看一看，「像我一樣，跟隨時代的發展，從聽說到看見，從旁觀到參與，從轉變到蛻變」。

張凌赫在大會上更以自己出演的《愛你》、《逐玉》等電視劇經歷舉例，指出劇情中的中華文化讓他更加堅信兩岸同根同源、血脈相連，有著割不竭、斷不了的文化根脈。他認為，文化的力量總能跨越山海，並連接起兩岸同胞的心。

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針對此前全網熱議、由台灣青年發起並蔓延的「張凌赫赴台交流」呼聲，張凌赫今日在現場亦正式作出回應。他特別感謝台灣同胞的盛情邀請：「我也非常期待兩岸的影視、音樂、文化可以有更多、更深、更廣的交流合作。」

最後，張凌赫引用了李大釗的名言「青年之文明，奮鬥之文明也」，呼籲兩岸青年並肩跨越海峽、凝聚青春力量，為中華民族偉大復興、人類和平與發展而不懈奮鬥。

隔空喊話演變成「現場奔現」 台名嘴：民進黨當局越禁越火

《直新聞》評論稱，張凌赫此次亮相海峽論壇，堪稱一場溫暖的「小型奔現」。作為海峽兩岸參與機構最多、活動規模最大、涉及範圍最廣的民間交流盛會，海峽論壇每年均匯聚大批台灣同胞。雖然張凌赫此次並未親身前往台灣，但他藉著這個民間交流平台，面對面接觸到眾多台灣同胞，切實地回應了兩岸互訪的訴求。

據此前報道，張凌赫因古裝偶像劇《逐玉》在兩岸三地走紅，在台灣Netflix平台更創下連續14天位居熱度冠軍的佳績。

張凌赫驚喜現身海峽論壇。（01讀者供圖）

張凌赫驚喜現身海峽論壇。（01讀者供圖）

張凌赫驚喜現身海峽論壇。（01讀者供圖）

今年4月，中國國民黨主席鄭麗文在節目中轉述訪陸台青的話：「為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了。」隨後國台辦明確表態「樂見大陸藝人赴台交流」，張凌赫本人此前受訪時亦真誠回應稱「一定是情感濃度產生的共鳴」。

在今日的海峽論壇大會上，台灣知名時事評論員蘇恆亦在發言中直言，小紅書、抖音被民進黨當局「越禁越火」，而電視劇《逐玉》和演員張凌赫也在台灣爆火。她認為，這些現象均充分說明「人心的流向從來不是任何政策能改變的」。

報道指，不論是兩岸民眾喜歡張凌赫、劉宇寧，還是喜歡張韶涵、王心凌，抑或是被近期熱映的電影《給阿嬤的情書》所打動，這種發自心底的欣賞，都是出自兩岸同根同源、情感相通所引發的深度共鳴，更是兩岸民間文化自發交融、民心主動相向的生動見證。