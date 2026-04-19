WSBK荷蘭站｜兩中國品牌同台競速　張雪機車第四　QJMOTOR迎首秀

當地時間4月18日，2026世界超級機車錦標賽（WSBK）荷蘭站WorldSSP組別第一回合正賽中，此前爆火的中國電單車製造商「張雪機車」（ZXMOTO）車隊，獲得第四名。對此，張雪機車創始人張雪在賽後回應稱，雖然未能登上領獎台，但比賽精彩至極！



值得註意的是，另一家中國電單車製造商錢江摩托（QJMOTOR）也在該賽事中迎來首秀。這次也是兩個中國電單車品牌首次同場登上世界頂級舞台。



2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）荷蘭站WorldSSP組別第一回合正賽中，「張雪機車」（ZXMOTO）車隊，獲得第四名。（微博@張雪機車）

Ducati收穫冠軍，張雪機車選手因壓線遭罰錯失領獎台

綜合《新華社》、《新京報》報道，據了解，張雪機車團隊此次有2名車手參賽，分別是上一站奪得冠軍的53號瓦倫丁·德比斯（Valentin Debise）和64號費德里科·卡里卡蘇洛（Federico Caricasulo）。

比賽當日，張雪機車53號車手在比賽前半場以第一名的成績領先。（直播截圖）

比賽當日，張雪機車53號車手在比賽前半場以第一名的成績領先。比賽進行到一半時，場上忽然開始飄雨，選手們冒雨比賽。在剩餘第9圈時，一直以第一名領先的53號選手忽然被連續超越，排到第五位。

比賽當日，張雪機車53號車手在比賽前半場以第一名的成績領先。（直播截圖）

在倒數第4圈時，暫列前兩名的選手忽然發生碰撞，53號車手抓住機會超越，排位上升到第二。最後一圈因壓線被罰，最終排名第四。Ducati車隊的選手Jaume Masia收穫正賽第一回合冠軍。

張雪機車選手最後一圈因壓綠線被罰，最終排名第四。（直播截圖）

衝線畫面。（直播截圖)

WSBK荷蘭站WorldSSP組別第一回合成績排名。（直播截圖）

在4月17日，張雪機車的53號車手瓦倫丁·德比斯駕駛張雪機車820RR-RS，在正賽前的超級桿位賽（即排位賽）取得了第二名的成績，因此在4月18日的比賽中於前排發車。

4月17日，在荷蘭阿森，車手駕駛「張雪機車」參加超級杆位賽獲得第二名。（新華社）

另據《澎湃新聞》報道，在荷蘭站的比賽中，「張雪機車」換上了全新塗裝，美的、大疆、榮耀等中國品牌紛紛以贊助商身份亮相。

比賽期間，解說表示「張雪機車」本站比賽並未觸發賽事BOP規則（全稱Balance of Performance），在世界超級機車錦標賽等賽事中，BOP規則是用於平衡不同廠商賽車性能、確保比賽公平與懸念的一套動態技術調整體系。因此「張雪機車」本次參賽的賽車性能仍與上站相同。北京時間周日20時，將會進行荷蘭站第二場正賽的爭奪。

張雪機車衝線。（極目新聞）

張雪回應：雖未能登上領獎台，但比賽精彩至極！

賽後，「張雪機車」創始人張雪回應稱，對於昨晚的比賽結果，張雪用「瞬息萬變」形容，「我們沒有登上領獎台，但是今天的比賽精彩至極，這是非常正常的，特別是這種極限競技體育。」張學說，談到第二天的比賽，張雪表示，希望能有一個更好的成績。

賽後，張雪回應稱，雖未登領獎台，但比賽精彩至極！（人民日報）

兩中國品牌電單車同場競速

值得註意的是，據《極目新聞》報道，本次比賽中，除了備受關注的張雪機車車隊外，還有來自另一家中國製造商錢江摩托（QJMOTOR）也有2位車手參賽，分別是3號拉法埃萊·德·羅薩（Raffaele De Rosa）和24號馬科斯·拉米雷斯（Marcos Ramirez）。二人將駕駛錢江摩托旗下的「賽800RS」賽車，一同與ZX820RR-RS在世界頂尖賽場上，與Ducati、Yamaha等電單車頂級製造商同台競技。

錢江摩托旗下的賽800RS賽車。（直播截圖）

公開資料顯示，QJMOTOR是浙江錢江摩托股份有限公司下屬品牌，後者成立於1999年3月28日，是吉利集團旗下一家以電單車整車和發動機以及關鍵零部件研發、製造為主業的企業，旗下擁有QJMOTOR、BENELLI等燃油品牌。

QJMOTOR車隊在這次比賽中穩步發揮，兩位車手分別以第17名、21名的成績順利完賽。