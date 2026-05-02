張雪機車WSBK匈牙利站首回合正賽奪冠　繼葡萄牙站雙冠後三冠到手

5月2日，2026 世界超級摩托車錦標賽（WSBK）匈牙利站 WorldSSP 組別第一回合正賽，中國摩托車製造商「張雪機車」的法國車手瓦倫丁 · 德比斯奪得冠軍。



世界超級摩托車錦標賽匈牙利站「張雪機車」奪冠

據新京報報道，北京時間2日晚間8時，中國摩托車品牌張雪機車參加的2026賽季世界超級摩托車錦標賽（WSBK）第四站匈牙利站第一回合正賽舉行，張雪機車旗下53號車手瓦倫丁·德比斯又一次奪冠。

直播畫面截圖

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張雪機車旗下53號車手瓦倫丁·德比斯和64號車手費德里科·卡里卡蘇洛此次參賽，兩位車手均駕駛張雪機車品牌的自研車型ZXMOTO 820RR-RS。本次匈牙利站，張雪機車正式告別新車優待期，首次在無保護規則下參賽。

5月3日晚上8時，張雪機車將參加匈牙利站第二回合正賽。

據了解，此次匈牙利站首回合正賽再奪冠，是張雪機車繼 WSBK 葡萄牙站包攬雙冠之後，拿下的又一座冠軍獎盃。