WSBK捷克站｜「張雪機車」德比斯勝出次回合　奪本賽季第5冠

世界超級電單車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第二回合比賽5月17日舉行，代表中國電單車製造商「張雪機車」出戰的法國車手德比斯（Valentin Debise）再次勝出，包攬捷克站兩回合冠軍，也為自己和車隊拿下本賽季10場比賽以來的第五冠。



圖為2026年5月17日，世界超級電單車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第二回合比賽，代表中國電單車制造商「張雪機車」出戰的法國車手德比斯（Valentin Debise）勝出。（WSBK官網圖片）

新華社報道，此戰過後，德比斯以147分升至車手積分榜第二位，超越西班牙車手馬西亞（Jaume Masià）；「張雪機車」剛以149分繼續位列製造商積分榜第三。

相比起16日首回合的長時間領先取勝，德比斯在第二回合遭到強勁挑戰。他與代表Yamaha 車隊的土耳其車手恩居（Can Oncu）展開拉鋸戰。在最後一圈中後段，德比斯完成關鍵超越並封死路線，率先衝線。恩居繼首回合後，再次獲得亞軍。

圖為2026年5月17日，世界超級電單車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第二回合比賽，官網圖片顯示，代表中國電單車制造商「張雪機車」出戰、編號53的法國車手德比斯（Valentin Debise），與代表Yamaha 車隊、編號61的土耳其車手恩居（Can Oncu）展開拉鋸戰。（WSBK官網圖片）

「張雪機車」的另一名車手卡里卡蘇洛（Federico Caricasulo）以第10名完賽。

德比斯在勝出後表示，「非常感謝我的車隊。他們又一次改進了賽車，我騎起來感覺非常舒服，今天的圈速也非常快。感謝『張雪機車』，感謝車隊。」

對手恩居表示，「『張雪機車』稍快一些，我們還需要繼續努力。今天我們拿到第二名，但我相信我們很快就會贏。」

本賽季WSBK共12站，第六站西班牙阿拉貢站將於5月29日至31日舉行。