家中起火「絕望敲牆」屋外家人無法救　新婚妻終燒成焦屍　夫重傷

高雄市大社區一棟鐵皮民宅2日發生火警，造成一對剛新婚8個月的夫妻一死一重傷；據悉，這對夫妻感情相當融洽，元旦還一起出遊。



而火警原因，初步了解，在起火房間發現堆放精油、機油等易燃物。詳細情形還有待調查釐清。

尤姓夫妻困火場絕望求救

這起死亡火警發生在昨天清晨4時15分，警消出動大量人車抵達大社區民生路一處鐵皮屋民宅救火，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫，直到4時41才撲滅火勢。

火警發生當下，屋內的父母及親友共5人及時逃出屋外；但22歲尤男及20歲謝女還受困屋內，家人見狀一度想衝進屋內將兩人救出，怎料火勢太大已無法進屋，最後夫妻拍打求救聲，消失在火海中。

夫妻感情融洽 無情火天人永隔

消防得知還有人受困，立刻進屋搜救，發現意識不清的尤男緊急將他送醫，目前仍在加護病房插管治療。謝女則葬身火窟，燒成焦屍。

據悉，該棟鐵皮屋由尤姓一家7人承租居住，尤男去年5月剛與謝女結婚，夫妻同在某物流公司擔任理貨員。據親友描述，兩人感情融洽，元旦時還一起出遊。沒想到一把無情大火拆散兩人。

起火房間發現推放精油、機油

火警原因初步調查，警消在夫妻房間靠近窗戶處發現堆放精油及機油等易燃物品，另外還有電腦電線插在插座上，是否為電線走火或其他原因還有待火調科調查釐清。

