韓國瑜結束訪美返台：四大目標全達成　訪問團晤40名參眾議員

台灣立法院長韓國瑜率領的跨黨派立法委員代表團，已結束赴美訪問行程，並於昨日（27日）晚間返抵台灣。韓國瑜在桃園機場發表談話時，宣佈本次出訪的四大目標已全數全部達成，包括拜會美國國會與40位參眾議員見面、慶賀美國建國250周年及反映台商赴美的投資需求等。



結束訪美行的韓國瑜27日晚間抵台。（台灣立法院）

據台灣三立新聞報道，韓國瑜表示，第一大目標是展開台灣立法院與美國國會的外交。訪問團此行與美國國會兩院議員展開真誠交流，包括會晤7名參議員以及33名眾議員，美方展現對台灣民主體制的強烈支持，隨行的7名立法委員深切體會到美方釋出的友好態度。

第二大目標是慶祝美國建國250周年，訪問團已透過多場拜會活動，代表台灣民眾向美方傳遞祝賀。

韓國瑜與美國共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）見面。（Facebook@韓國瑜）

韓國瑜指出，此行他與台灣立委拜會美國國務院官員，就台美安全合作、無人機產業、國際參與及台商赴美投資等議題交流。（Facebook@韓國瑜）

而第三大目標為前往亞利桑那州鳳凰城，實地參訪台積電及一些廠商。韓國瑜提及，針對當地台商提出的營運痛點，例如如何避免雙重課稅，他們將這些問題帶給美國國會以及相關行政部門。

韓國瑜指出，若台商赴美投資需同時遭美台兩地政府課稅，對企業極不公平。目前美國眾議院已通過相關稅法，參議院議員亦向訪問團承諾會加快審議進度並盡力協助。

韓國瑜還稱，業者反映不應承擔水、電、土地及道路等基礎建設責任。訪問團已促請美方，未來不能再讓進駐的台商還要負責修路、接水、接電。美方對此也承諾將加強與改善相關規劃。

最後第四大目標則是慶賀長榮航空開通台北直飛華盛頓航線。韓國瑜強調，這條直飛航線意義重大，未來必將帶動更頻繁的旅客往來與經貿交流。