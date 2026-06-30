金剛舊愛小嫻急尋｢熊貓血｣救人惹議刪文　當事人澄清：非大陸派來

台灣女星小嫻（黃瑜嫻）6月28日代學姐發文求救，稱學姐姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急尋極罕見的「A型熊貓血」（A型RH陰性血液），引發大批熱心民眾響應。不料，此舉隨後遭到部分醫療背景人士與網友質疑交代不清，輿論甚至失控瘋傳事件涉及不法的「盜賣器官」勾當。眼見風波愈演愈烈，自稱小嫻學姐的當事人29日深夜緊急發文止血。



急尋A型熊貓血救命！小嫻連喊兩次呼籲熱血相救

女星小嫻（黃瑜嫻）28日代學姐發文求救，急尋極罕見的「A型熊貓血」。（Ins@hsien_0309）

回顧整宗事件起源，小嫻28日發文稱學姐姨丈因嚴重出血正緊急搶救中，無奈台大醫院血庫告急，院方能提供的血包都已用盡，因而連喊2次：

有沒有人的血型是熊貓血，A型RH陰性！

由於「RH陰性」血型在台灣人口佔比極低，僅約佔0.3%到0.6%，要在短時間找到符合條件的捐血者實屬不易，讓家屬萬分焦急。

台星黃瑜嫻代求罕見血遭網暴▼▼▼

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小嫻也在文中整理捐血注意事項與指定條件，懇請人在台北且符合資格的民眾能立刻前往台大醫院附近的捐血站或捐血車伸出援手。她同時呼籲熱心民眾不要直接跑進醫院要求捐血，經台大醫院員工提醒，「台大醫院沒有接受民眾直接來捐血，所以請到附近的捐車才能順利捐血。」

之後小嫻又代學姐轉達最新訊息指出，捐血中心那邊表示目前庫存足夠，並沒有達到「緊急的狀態」，因此請大家不用擔心血不夠的問題，醫院也會再調度合適的血包給姨丈使用。她坦言「可能是資訊上有落差」，因為當時院方和家屬說沒有血包就是沒有，才搞得家人心慌慌，並萬分感謝大家看到之後一直熱心想幫忙。

小嫻用詞遭網獵巫 灌爆質疑：動機不單純

然而網上有人直指小嫻用「熊貓血」根本是中國大陸用語，質疑她發文代尋罕見血液動機不單純，紛紛表示：

「小嫻讓善良的有這血型的人暴露了自己的行蹤」

「當初看到她在講熊貓血就怪怪的，這不是中國大陸那邊的用詞嗎？然後突然要人捐血真的蠻奇怪的」

「熊貓血在大陸多麼珍貴......居然在台灣問誰有還要人家去捐......有夠扯」

「這些藝人有影響力又不好好使用頭腦跟判斷力，真的好可怕」

「她是不是在幫中國大陸找人」

「我的朋友罕見血型，醫院都會建議他平常保持身體健康，不要隨意抽血輸血，有緊急需要時，醫院會主動聯絡他請他到某醫院直接幫助病患，其他時候請盡量保持低調。」



隨著事情釐清與輿論發酵，小嫻事後也已將該篇求救貼文刪除。

隨著事情釐清與輿論發酵，小嫻事後也已將該篇求救貼文刪除。（Ins@hsien_0309）

生死交關！家屬還原「剩兩包血」驚恐現場

對此，學姐緊急在Threads上發聲明坦言，當時姨丈持續大出血高達1000c.c.，醫院一度找不到出血點。家屬聽到院方告知特殊血型「剩兩包血，會盡力調調看，沒有就是沒有」，在極度慌亂與焦慮下，才會病急亂投醫，聯繫有影響力的小嫻幫忙擴散消息。

她澄清，由於自己是間接聯絡人，並不了解各大醫院與台灣血液基金會的全台緊急調度機制。對於誤用俗稱「熊貓血」引發買賣器官、甚至是網軍操作等荒謬網絡謠言，她強調家族只是個感情很好的20幾人大家庭，純粹是為家人性命著急，「我們絕對沒有像網路上講的是中國大陸派來的，也不是什麼要進行買賣的人，關於『熊貓血』這個名稱，當時是直接用俗稱，我沒有特別想到什麼，只是單純的希望有合適的血型能儘快匹配。」

小嫻。（Facebook@小嫻）

出血點已找到！學姐力挺小嫻熱心幫忙

所幸目前姨丈已順利調到血包使用，並於深切治療部內找到出血孔，病情正待好轉。學姐表示，所有責任由她一肩扛起，因為自己太過心急、思慮不周，才困擾到社會大眾。她特別點名保護小嫻，強調小嫻完全是出於熱心幫忙，懇請網友不要再對小嫻進行無端攻擊或騷擾。

事實上，針對稀有血型需求，台灣血液基金會近年已建立完善的建檔與調度機制，稀有血型捐血者的血液也可製成冷凍紅血球保存長達10年。若民眾未來遇到類似狀況，可先向醫療院所或捐血中心確認調度狀況，避免因資訊落差造成社會大眾不必要的恐慌。

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