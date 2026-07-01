同事狂送績效！台警界「范冰冰」被曝未跑前線辦案卻有500支嘉獎
撰文：盧詩文
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曾入選警政署「警光」電子月曆、因亮眼外型被稱為「警界范冰冰」的台北市信義警分局女警丁幼安，近日捲入刑案獎勵提報爭議。她被匿名檢舉，部分案件疑未實際參與第一線搜索，卻以共同辦案名義列入獎勵名單，一年內累積逾500支嘉獎，考績甚至高於不少外勤刑警。
外型亮眼備受關注 內勤身份卻獲外勤獎勵
綜合《ETtoday新聞雲》、《鏡報》綜合報道，涉事女警丁幼安從警約10年，畢業於淡江大學法文系，曾在私人公司擔任祕書，之後投入警察特考，先分發至基隆百福派出所，後調任信義分局。她因外型亮眼、待人親和，過去曾多次受到媒體關注。
報道指出，丁女平時多負責內勤業務，但依警界慣例，刑事案件功獎通常須由實際參與第一線查緝、搜索等外勤人員申報。不過，她卻被指在功獎公文簽名冊上，以共同參與案件名義登記，獲得部分同事將辦案績效分配給她，一年內累積超過500支嘉獎，考績甚至高於不少外勤刑警。
信義分局回應：文件簽陳疏失，已報檢察官查偽造文書
信義分局今日（1日）表示，員警簽陳刑事案件獎勵時，相關文件整備未臻齊全，程序涉有疏失，將待調查後撤銷相關獎勵，以維護功績獎勵制度。至於檢舉所指的案件分工是否與獎勵提報內容相符，以及丁女是否確有不實列名、取得多少獎勵，仍待調查釐清。
信義分局指出，已主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦是否有偽造文書問題。分局強調，將逐案檢視簽辦程序與提報內容，如查有違法或違失，將依法處理，絕不護短。目前調查仍在進行中。
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