內地女博士畢業入職無法交社保　驚揭「被6家公司盜用身份」

2月10日，CCTV《今日說法》一期節目《被冒用的身份》，引發關注——據了解，2022年秋天，董女士博士畢業後來到浙江，準備進入一所高校從事博士後研究。然而，就在辦理入職手續的關鍵節點，意外突然發生。高校為她繳納社保時，系統提示繳費異常，無法正常辦理。



董女士查詢後才發現，2021年至2023年，她博士在讀期間，名下竟有六家浙江省內不同城市建築公司的社保繳費記錄，而她從未在這些公司工作過。這些異常記錄讓董女士失去應屆畢業生資格，考公、人才補貼等切身利益受到直接影響。

建築公司被搜出70多本技工證和30多本身份證件 董女士的身份證件也在其中：

無奈之下，她選擇起訴其中一家建築公司。檢察機關介入調查後，揭開董女士訊息被盜用的深層原因：原來，建築公司申請項目資質時，需具備10人至200人不等的持證技工人員配置。許多小微企業不願長期聘用技工，便通過中介購買公民個人訊息，短暫為其繳納社保應付審批，資質到手後立即停止繳費。

而董女士的訊息不僅被六家建築公司盜用參保，還被違規辦理了中級木工證。隨後，經警方調查發現，一建築公司為提升資質，通過一名叫孫某的中介花費9000餘元（人民幣，下同）購買了37名「技工」的個人訊息。

警方依法對孫某的住所進行搜查，搜查出70多本技工證和30多本身份證件，董女士的身份證件也在其中。隨着調查的深入，孫某的上家寇某進入警方視線。經查，寇某長期在火車站等地撿拾他人遺失的身份證，以每張200元的價格賣給孫某。董女士的身份證就曾在2017年遺失過，這是她身份訊息泄露的原因所在。

2024年9月，法院作出一審判決：孫某因買賣身份證件罪、侵犯公民個人訊息罪、偽造國家機關證件罪，數罪併罰，判處有期徒刑3年2個月，並處罰金6萬元；寇某因買賣身份證件罪，判處有期徒刑1年6個月，並處罰金2萬元。刑事追責並非終點，董女士的實際困境仍未解決。檢察機關持續發力，啟動民事支持起訴程序，幫助她向涉事建築公司索賠約3、4萬元。

同時，檢察機關積極協調省人社廳、住建廳，成功清除董女士名下的異常社保記錄，恢復了她的應屆畢業生身份。如今，董女士已順利入職江蘇某高校，開啟教書育人的職業生涯。

每個公民都可能會遺失身份證，專家提醒：

內地專家向身份證件丟失的人提供建議。（人民日報）

對此，有媒體評論稱，不得不問，還有多少「董女士」在渾然不知的情況下，身份訊息被冒用？此次事件暴露出身份訊息管理、社保審核機制以及行業資質監管等多環節的漏洞。因此，反思不能止步於個案的解決，而應推動系統性治理。

公民的個人訊息絕不是可以隨意買賣的商品，就業數據與社保繳納更容不得半點弄虛作假。只有堅持源頭打擊，強化行業監管，堵上個人訊息和社保管理的漏洞，才能剷除訊息盜用的地下產業鏈，守護好每一位公民的訊息安全和合法權益。

