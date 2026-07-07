七七事變89周年｜鄭麗文：戰爭或和平的關鍵，掌握在這代人手裡

7月7日，國民黨主席鄭麗文出席「全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70周年」活動。活動中鄭麗文致詞表示，七七事變89年後，要記得的不只是國恥，而是當年的亞洲從此陷入戰爭地獄。她亦強調，站在今天的台灣，不能裝作沒看見台海兵凶戰危，「歷史再度召喚我們」，人類要走向戰爭、還是選擇和平，關鍵或許就握在這一代人的手裡。



7月7日，國民黨主席鄭麗文出席「全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70周年」活動。（鄭麗文FB）

鄭麗文表示，今天是七七盧溝橋事變89周年，也是黃復興黨部成立70周年，具有深遠意義。今天回顧歷史，不是為了記住仇恨、不是為了算賬，而是要勇敢面對歷史，讓悲劇不再重演，讓和平真正誕生。

鄭麗文說，七七事變89年後，大家要記得的不只是國恥，而是當年的亞洲從此陷入戰爭地獄，不只是中國，整個東亞、東南亞，甚至太平洋前線都被捲入戰火。站在今天的台灣，不能裝作沒看見台海兵凶戰危、全世界高度關切；也不能裝作不知道，從日本、朝鮮半島、台灣海峽到南海，整個區域局勢越來越緊繃。

7月7日，國民黨主席鄭麗文出席「全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70周年」活動。（鄭麗文FB）

鄭麗文表示，二次世界大戰到底教會了亞洲什麼，如何避免殘酷戰爭、避免再次血流成河、避免第三次世界大戰在大家手中爆發，是這一代人非常重大的責任。「歷史再度召喚我們」，今天不只是台灣的生命與安全，不只是兩岸的和平與穩定，甚至是整個東亞局勢何去何從。人類要走向自我毀滅的戰爭，還是選擇永續繁榮的和平，關鍵或許就握在這一代人的手裏。

鄭麗文提到，她近日閱讀台灣第一位女性原子核物理學博士林清涼回憶錄「不廢江河萬古流」，林清涼寫下自己一生的刻苦、耐勞、堅強，是二次大戰鍛鍊出來的；台灣絕不能再淪為任何形式殖民地的強烈信念，則來自日本殖民生活的深刻經驗。

鄭麗文說，她的阿公在二次世界大戰期間被日本抓去菲律賓當兵，阿公嚥下最後一口氣前，始終無法忘記當年日本人沒有賠償，沒有討到公道。她阿公與林清涼的記憶提醒大家，不能輕易忘記過去的血淚歷史。不是要記住仇恨，不是要讓上一場戰爭的遺緒引發下一場戰爭，更不是要讓過去的悲劇再度重演。

鄭麗文表示，在這重要的歷史日子，再一次回顧歷史、感念過去所有血淚與悲劇，就是要讓它們在今天成為力量與契機，相信兩岸不會再自相殘殺，東亞必須和解、和平。