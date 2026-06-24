國台辦闡述統一藍圖：台胞共享大國尊嚴與榮耀　對外渠道全面拓寬

國務院台辦6月24日舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就「和平統一後台灣對外交往會更好」作出進一步闡釋，強調統一後台灣同胞將與大陸同胞共享國家尊嚴與榮耀，對外交往渠道將全面拓寬。



國台辦發言人張晗。（新華社）

據新華社消息，新聞發佈會上有記者問：國務院台辦發言人在之前發佈會上分別闡釋了和平統一後台灣「七個更好」中的六個，受到兩岸輿論高度關注。請問發言人對「和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣對外交往會更好」有何闡釋？

發言人張晗表示，兩岸和平統一後有強大祖國做後盾，台灣同胞將同大陸同胞一道共享一個偉大國家的尊嚴和榮耀，在國際上腰桿更硬，底氣更足，更加安全，更有尊嚴，享有前所未有的發展機遇。

5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。（Facebook)

此外，台灣的對外交往渠道將全面拓寬，台灣同胞將以主人翁身份參與國際事務，台商台企將深度融入全球供應鏈產業鏈，在全球市場的發展空間更大，競爭力更強，台灣同胞在海外能更便捷、更順暢，得到祖國的支持和幫助。

張晗指出，實現兩岸和平統一不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。

國台辦發言人張晗。（新華社）

去年10月25日，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧在「紀念台灣光復八十周年大會」中明確列舉，「和平統一」後，台灣有強大祖國作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」（又稱「7個更好」）。

2025年10月25日，紀念台灣光復80周年大會在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（新華社）

王滬寧，圖為3月11日，全國政協十四屆四次會議閉幕，全國政協主席王滬寧將發表講話。（香港01直播截圖）

國台辦回應賴清德「互不隸屬」論：坐實台獨陷入窮途末路

賴清德近日稱，「台灣主權在民，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」「台灣前途只有2300萬人可以決定」，宣稱「台灣願與國際社會合作維持台海現狀」。

發言人張晗對此回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣是全體中國人的台灣，台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人共同決定。無論賴清德說什麼做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，阻擋不了祖國終將統一也必將統一的歷史大勢。

賴清德，圖為賴清德5月8日赴台南烏山頭水庫出席八田與一逝世84周年追思紀念會並發表講話。（官網）

張晗說，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖改變兩岸同屬一個中國的台海現狀，是對二戰勝利成果的否定，是對戰後國際秩序的挑戰。

國際社會堅持一中原則、反對「台獨」分裂的普遍共識和島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，充分證明「台獨」分裂沒有出路，「反中」「抗中」注定失敗。賴清德頻頻對外叫囂，恰恰暴露其內心的焦慮與不安，坐實「台獨」日益陷入窮途末路。