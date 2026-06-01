大阪街頭MMA　兩女激烈扭打扯髮　路人勸架遭阻撓｜有片

近日，一段兩名女子在日本大阪街頭激烈扭打的影片在X上瘋傳，累計觀看次數已突破千萬大關。網傳消息指出，衝突雙方疑似分別為韓籍與日籍女子，影片中完整拍下兩人長達近一分半鐘的肢體衝突，以及疑似同行男子強硬阻擋路人勸架的畫面，引發各國網友高度關注與討論。



這宗衝突事件發生在大阪知名景點道頓堀商圈的街道上。根據網傳影片顯示，一名身穿白色上衣的女子率先發動攻勢，將另一名女子壓制在地，雙方隨後爆發激烈的肢體拉扯，過程中出現揮拳、揪頭髮等危險舉動。

一段兩名女子在日本大阪街頭激烈扭打的影片在X上瘋傳。（X@mideum1004）

在兩名女子扭打期間，現場有多名熱心的旁觀民眾試圖上前勸阻，卻遭到白衣女子的同行男伴強行阻擋。該名男子不僅擺出防禦姿態刻意「控場」，甚至以手勢及言語挑釁、威嚇試圖靠近的群眾，導致圍觀路人一時之間無法順利介入調停。

兩女激烈扭打扯髮 隨行男護航擋勸架▼▼▼

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隨著衝突局勢持續僵持，現場群眾最終決定強行介入。影片中可見，一名路人率先出腳試圖突破該名男子的防線，隨後另一名旁觀民眾抓準時機衝上前，強行將扭打中的兩名女子拉開。雙方在混亂中被群眾隔開，才讓這場街頭鬧劇畫下句點。

雙方在混亂中被群眾隔開，才讓這場街頭鬧劇畫下句點。（X@mideum1004）

影片曝光後，在網路上掀起廣泛討論。許多網友對街頭的暴力行為表達嚴厲譴責，認為無論任何原因都不應訴諸肢體衝突，更不該在公共場合影響他人；同時，也有不少理智的網友出面呼籲，目前當事人的真實國籍與爆發衝突的原因皆未經官方證實，外界不應僅憑外貌或網路上未經查證的消息就妄下定論，確切的事件始末仍有待當地相關單位進一步釐清。

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