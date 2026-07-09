藏人自焚亡美國籲中國與達賴喇嘛對話　外交部：停止干涉中國內政

路透社消息，7月2日，西藏民權人士洛巴仁增（Lobga Rangzen）在聯合國總部外高呼爭取西藏獨立及團結後，自焚身亡。美國國務院8日表示，美方支持藏人維護自身文化的要求，並將持續呼籲中國恢復與達賴喇嘛的對話。



7月9日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會回應稱，西藏事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。毛寧也稱，敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國內政。



紐約聯合國總部外一名持西藏旗幟男子自焚身亡

7月2日，紐約聯合國總部外一名男子手持雪山獅子旗到場，其後自焚身亡。（REUTERS）

事發於2日下午6時半左右，一名男子在聯合國總部外自焚。據路透社消息，死者為西藏民權人士Lobga Rangzen，稱他在聯合國總部外高呼爭取西藏獨立及團結後，自焚身亡。

8日，美國國務院發言人在一份聲明中表示，美國致力於支持藏人不可剝奪的人權與要求，讓他們得以弘揚並維護獨特的文化、語言和宗教。

外交部發言人毛寧。（外交部）

聲明稱，美國將繼續呼籲中國恢復與達賴喇嘛及其代表，以及民選藏人領袖之間不設前提的直接對話，以解決分歧並實現藏人有意義的自治。

7月9日，外交部發言人毛寧主持例行記者會，現場有路透社記者就美國國務院對西藏事務發表聲明提問。

對此，毛寧表示，西藏事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。中國敦促美方恪守承認西藏是中國一部分，不支持「藏獨」的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政。