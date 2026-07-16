台灣男駕Benz車未禮讓行人　無辜婦人撐傘過馬路遭撞倒重傷不治

台灣蔡姓男子7月12日開車行經台北市師大路，撞倒步行於行人穿越道的吳姓女子，吳顱內出血經送醫急救不治；警方查出蔡開車經行穿未禮讓行人優先通行，違反道路交通管理處罰條例，依過失致死罪嫌究辦。



警方調查，35歲蔡姓男子昨中午12時許駕駛某機械公司所屬賓士（Benz）汽車，沿師大路南向北行駛，經行人穿越道時車頭碰撞沿行穿東往西步行通過師大路的57歲吳姓女子左側身體，吳倒地被消防隊送醫急救，顱內出血昏迷，昨晚約8時宣告不治。

台灣蔡姓男子昨開車行經台北市師大路，撞倒步行於行人穿越道的吳姓女子，吳經送醫急救不治。（台灣警方）

吳姓女子被車撞倒畫面曝光：

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吳同行友人稱，兩人在公館商圈用餐後準備步行前往古亭，途中吳出車禍。警方發現，該處無號誌，吳撐傘過馬路，蔡車速不快，懷疑他未注意車前狀況。

警方表示，蔡開車行經行人穿越道未禮讓行人優先通行，違反道交條例第44條第2項，處1200以上至6000元（新台幣，下同，約290至1460港元）以下罰緩；若因而肇事致人受傷、重傷或死亡者，處1萬8000以上3萬6000元（約4400以上8800港元以下）以下罰鍰，並吊銷駕照。

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