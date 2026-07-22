台灣宣布8月舉行首次模擬戰爭「斷網」演習　台北台中網絡將受限

2026年台灣「城鎮韌性演習」將於8月7日至13日分區登場，台媒報道指，今年演習首度納入「行動網路降速演練」，首次模擬戰爭或重大災害造成行動網路受阻。台灣行政院稱，此次演習並非切斷網路，而是降低4G、5G行動網路速度，高流量應用可能受到影響，但基本通訊及緊急服務仍可正常使用。



台灣行政院則稱「斷網演習」兩大核心目標，一是測試政府機關運作，二是讓民眾提前熟悉備用通訊管道。台灣聖洋科技董事長邱繼弘則發文指，真正應演練的是海纜中斷造成的全面斷網，而非僅降低網速。



綜合台媒報道，中部區域演習將於8月10日下午2時30分至3時進行，範圍涵蓋苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣。北部區域演習則於8月13日下午2時30分至3時登場，範圍包含宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣。

台灣行政院發言人李慧芝指出，演習期間所有關鍵服務都不會中斷。緊急救援、醫療體系以及交通與金融的營運均維持正常，救護車通訊、119與110救災指揮調度系統都保持暢通。此外，ATM自動提款機服務、實體卡片刷卡交易與路口交通號志也會正常運作，政府屆時將進行全天候同步監控，全力確保社會治安與民生活用運作無虞。

台北車站。（中時新聞網）

李慧芝表示，本次演練旨在達到兩大核心目標，一是測試政府機關在網絡傳輸受限時能否維持穩定運作，二是讓民眾提前熟悉連線Wi-Fi、撥打市內電話或發送簡訊等多元備用通訊管道。

李慧芝提到，希望民眾能借由這次演練預先建立通訊備援觀念，若未來遭遇網絡受損且需與家人聯繫時，可掌握幾項應變原則。

她提醒，首先是運用固定網絡、切換至Wi-Fi或改用市內電話，其次是發送較容易成功傳遞的文字簡訊，最後是即刻下「消防防災一點通」APP並預先儲存離線避難地圖，同時提前與家人約定好通訊不佳時的會合地點。

《聯合報》引述台灣聖洋科技董事長邱繼弘在Facebook上的發文，文中質疑城鎮韌性演習的設計，他指出政府多次講過，只要戰爭一來，海纜會斷，那為什麼這次城鎮韌性演習要演一個「海纜還好好的、只是頻寬不夠分」，根本不像戰爭的溫和劇本？反而比較像是颱風天或跨年夜訊號不好。