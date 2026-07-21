4毒品陽性　台Benz女司機涉毒駕撞6車釀1死5傷　鐵騎士遭夾擊慘死

台灣45歲無業劉姓女子涉嫌毒駕，19日下午開平治私家車（Benz）行經台中市政府警察局豐原分局前豐原區中山路段，追撞前方6輛停等紅燈的私家車和電單車，釀一死5傷，其中男鐵騎士被夾擊在私家車間慘死，電單車嚴重變形，劉女經唾液檢測，依托咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮等四種毒品陽性反應，警方20日依公共危險罪、過失致死、毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦；她辯稱正以美沙酮（methadone）戒毒替代療法，未毒駕。



目擊者指出，劉女駕駛的平治私家車當時車速很快，追撞前方私家車和電單車，二輛電單車就停在待轉區竟成待撞區；豐原警分局19日下午2時25獲報，在豐原區中山路有交通事故發生，車禍地點就在豐原分局對面，立即派員前往處理。

台灣豐原區中山路發生毒駕車禍，一死5傷，涉嫌毒駕劉姓女子被移送法辦。（聯合影音網截圖）

警員到場了解，45歲劉姓女子駕駛私家車，沿中山路往中正路方向行駛，不明原因碰撞前方同車道停等的二輛電單車，分別由39歲侯姓男子、37歲左男等人騎乘，及四輛私家車，分別為27歲傅女、42歲廖男、43歲林男、63歲鐘男等人駕駛，左男當場無呼吸心跳，送醫急救不治。他的電單車被夾擊在二輛私家車間，電單車嚴重變形，現場血流滿地。

37歲左男的電單車被夾擊在二輛私家車間，電單車嚴重變形，現場血流滿地。（台中市消防局）

警方依規定施以酒精濃度測試，6名司機無飲酒情形，其中左男部分，報請檢察官待抽血檢測中；另經劉女同意唾液檢測，依托咪酯類、鴉片類、安非他命及卡西酮有陽性反應。

據了解，劉女自稱目前正在以美沙酮戒毒替代療法戒毒，事發前一天也服美沙酮，未毒駕，美沙酮主要成分為合成的鴉片類藥，可取代海洛英，警方在她車內未查獲毒品，但她體內有4種毒品反應，20日警詢後依法移送；死者左姓騎士是水利工程員工，19日假日加班，正騎車要趕到工作地點，途中發生不幸，多人看到車禍現場慘狀。

【延伸閲讀】傳海南12歲童吸毒後偷開平治 至少輾斃3人包括2兒童 車底全是血（點擊放大瀏覽）

+ 8

延伸閲讀：

高雄情侶機車雙載停紅燈遭轎車衝撞 2人手腳骨折、駕駛毒駕還持毒

雙載機車拒檢狂逃 警車追緝擦撞路邊車、2小時逮毒駕男

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】