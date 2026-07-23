台陸配周滿芝被指控替中國大陸發展組織一度無罪　終審重判8年

台灣陸配、新住民關懷總會理事長周滿芝被指控「替中國大陸發展組織，宣傳統戰思想」，此前台灣法院一審認定罪證不足判決無罪，被撤銷發回更審，台灣高等法院高雄分院更一審逆轉從無罪改判8年。最高法院認判決並無違誤，今日（7月22日）駁回上訴定讞，已通知台灣檢方啟動防逃機制。



更一審依據國安局回函，認定周女接觸的陸方組織是中共統戰部控制，改判8年徒刑。案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。



據台媒報道，周滿芝原為「中國陝西省愛國主義志願者協會」成員，2003年嫁來台取得身分證，2015年協助籌組中國愛國黨，而後再成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」及「台灣新住民關懷總會」。



台灣陸配、新住民關懷總會理事長周滿芝被指控「替中國大陸發展組織，宣傳統戰思想」被重判8年。（Facebook@台灣新住民關懷總會）

台媒《聯合報》報道稱，周滿芝2019年成立台灣新住民關懷總會，並成立該會的大陸工作委員會，宗旨為「維護大中國之團結統一並力促國家實現和平統一」，她也安排在台舉辦「中華非物質文化遺產博覽會」，向大陸政府單位爭取經費，活動目的與統戰思想有關，雖博覽會因資金未到位而中止，周滿芝仍持續為大陸發展組織，被台灣檢方依「違反國安法等罪嫌起訴」。

報道指出，周滿芝先加入大陸統一戰線工作委員會，並受大陸「陝西省愛國主義志願者協會」指示，在台灣籌備「中國愛國主義志願者協會」分會，且周曾到大陸湖南省會求見統戰部長黃蘭香，向陸方尋求資助，讓她在台灣發展組織，宣傳一國兩制。

周滿芝一度被羈押禁見，高雄高分院一審認為周女雖成立協會與大陸人士聯繫，但無法認定她有被對岸吸收招攬陸配、新住民、新住民二代事實，檢方也未舉證她有直接或間接獲得大陸資金，且站台支持特定候選人，與一般選舉拉票情形雷同，判決無罪。

但台灣高等法院認定，周滿芝透過在台成立民間團體，積極規畫活動統戰，且直接向陸方要求資助、指導，再利用協會對新住民、陸配滲透，加深彼此對立，逆轉改判8年徒刑。案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

台灣陸配、新住民關懷總會理事長周滿芝被指控「替中國大陸發展組織，宣傳統戰思想」被重判8年。（Facebook@台灣新住民關懷總會）

最高法院提到，兩岸局勢嚴峻，加上修法後規定只要受滲透來源資助或指示，主導、資助或發展組織，皆構成犯罪，撤銷發回更審。高雄高分院更一審依據國安局函回覆，認定周滿芝接觸的陸方組織「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」，均為中共省級統戰部控制，而非單純民間交流組織。

最高法院指出，周滿芝不提供真實資訊、言論給大眾，「欲以中國共產黨政治體制取代台灣自由民主憲政秩序，不屬多元政治理念競爭，而得由公民本於自己價值觀選擇的範疇」，周女上訴無理由，判決駁回。