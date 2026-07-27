｢香港神偷｣在台灣捷運偷13人信用卡　1分鐘盜資料狂碌　遭求刑9年

台媒《CTWANT》等報道，一名56歲香港男子涉嫌配合中國大陸偽卡集團三度赴台灣，在台北捷運、高雄捷運列車上偷竊13名民眾的信用卡，使用「TX-NFC」中繼攻擊系統在1分鐘內複製晶片資料並提供犯罪集團在香港等地盜刷。被害人甚至還沒出捷運站也不知道銀包失竊，就已經收到銀行通知信用卡消費紀錄異常。涉案香港男子遭檢方求處9年重刑。



56歲香港男子被捕。（影片截圖）

56歲香港男子被捕。（影片截圖）

台媒《CTWANT》等7月27日報道指，檢方調查指，56歲香港男子周偉在去年12月3日到12月14日、12月28日到今年1月10日、今年3月8日入境台灣，專門在交通尖峰時段搭乘台北捷運及高雄捷運，他扒竊手段高超，趁著人擠人便可神不知鬼不覺扒走銀包，部分被害人的銀包放在手袋裡，照樣被他偷走而毫無感覺。台媒以「香港神偷」形容疑犯。

周偉偷竊信用卡後，使用「TX-NFC」中繼攻擊系統在1分鐘內複製晶片資料，讓境外同夥複製假信用卡，分別在越南、馬來西亞、香港、阿聯酋、沙特阿拉伯等地的實體店面刷卡消費。

銀包被偷不到20分鐘即接信用卡通知

今年3月中，一名被害人在銀包被偷走不到20分鐘後，就接到信用卡消費異常通知，驚覺有人用她名義在外地盜刷信用卡。

檢方以數位鑑識手段還原周偉手機，查出他和大陸偽卡集團的微信對話紀錄，以及拍攝被害者信用卡的照片。

調查指，境外共犯取得信用卡晶片資料即可複製假卡，拍照可能是境外特約商店為了應付銀行的招數：先把被害人信用卡拍照，將來可推託消費者確實到店內實體刷卡，將偽造卡片的責任推得一乾二淨。檢方因此不排除偽卡集團勾結越南、香港等地的特定商店，業者接受刷卡，實際上並未給付商品，而是留待向銀行索錢後再跟偽卡集團分贓。

出門戴漁夫帽和口罩增查緝困難

調查指，周偉出門都會戴漁夫帽和口罩遮臉，意圖增加執法人員查緝困難，他每次進出旅館都會換裝。周偉每次入境台灣，住同一家旅館兩、三天就換另一家旅館，還曾經試圖滅證，藉由重置手機不讓檢方掌握犯罪證據。

周偉出門都會戴漁夫帽和口罩遮臉，意圖增加執法人員查緝困難。（影片截圖）

周偉出門都會戴漁夫帽和口罩遮臉，意圖增加執法人員查緝困難。（影片截圖）

三度赴台犯案獲1.3萬元報酬

檢方統計，偽卡集團得手金額約215萬元新台幣（約52萬港幣）。周偉供稱，他每盜刷一張卡可分到2.5％，以此估算，他三度赴台「只」賺進近5萬4000元新台幣（約1.3萬港幣）。

檢方指出，周偉涉犯《組織犯罪條例》參與犯罪組織罪、《刑法》加重竊盜罪、詐欺得利罪及行使偽造準私文書罪，至今仍狡辯不認罪，也沒對被害人道歉，犯後態度惡劣，請法院從重量處有期徒刑9年以上。