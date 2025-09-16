19歲港女在台北做詐騙車手　多家便利店領錢被捕　遭羈押不得返港

台灣警方近期成功拘捕一名香港籍19歲女子詐騙「車手」（即詐騙集團負責提領及運送贓款的成員），她在台北多家便利店的提款機前領取詐騙所得，卻未察覺已被警方鎖定，其後警方循線拘捕另外兩名詐騙集團成員。



香港籍19歲女子在台北多家便利店提款機前領取詐騙所得。（聯合報）

警方在案件中查扣現金29萬6500元台幣、金融卡90張等物品。（聯合報）

台媒13日報道，事發時身穿黑衣的香港籍19歲鄭姓女子在便利店提款機前不斷更換卡片領錢，完全沒有發現自己已被警方監視。當她前往另一家便利店繼續領錢時，數名警察立即將她包圍，指出她正在領取詐騙集團騙來的錢，以現行犯身分將她拘捕。

警方循線追查，發現還有人要與該女子交接金錢。在捷運站廁所內，警察成功逮捕了一名躲藏的收水手（詐騙集團負責收受贓款的人），此外警方還在車上拘捕了等待接應的共犯。整個行動中，警方僅花了兩小時就逮捕了三名詐騙集團成員。

警方在案件中查扣現金29萬6500元台幣、手機6台、金融卡90張、作案車輛1部等物品。警詢後將鄭女等3人依詐欺罪、違反洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。

鄭女供稱，她是透過他人介紹來台灣打工，持觀光簽證入境，卻不知實際工作是當詐騙車手。目前她已被收押，必須等判決服刑後才能回港。