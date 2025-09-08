｢記不得親戚名字｣22歲港女赴台求職淪詐騙車手　深夜ATM提款被捕

台北市警員日前發現一名女子深夜在自動櫃員機前提領大筆現金並持續講電話，舉止異常，當場查出該名女子是一名香港籍詐騙「車手」（即詐騙集團負責提領及運送贓款的成員），她一度謊稱是「記不得名字」的親戚要她幫忙提款。該名香港女子遭查扣3萬多元新台幣現金、4張提款卡與手機，全案依法送辦。



22歲香港籍曾姓女子擔任詐騙集團車手遭警員識破。（中時新聞網）

22歲香港籍曾姓女子擔任詐騙集團車手遭警員識破。（聯合報）

遭查扣的3萬多元新台幣現金。（中時新聞網）

涉案提款卡。（中時新聞網）

台媒報道，當地警方表示，8月30日凌晨，警員巡經一處詐騙熱點金融機構時，發現22歲的曾姓香港籍女子提領大筆現金，並邊通話邊操作提款，行跡可疑。

警員上前盤查後，發現她持有多張非本人帳戶的提款卡，且交代不清。

警員詢問，「你怎麼有這麼多張提款卡？」曾女連忙說是幫家人提款，後又改口說是親戚委託家人，再請她幫忙領錢，但她說不出持卡者姓名，警員直覺女子是跨境取款的詐騙車手。經聯繫發卡銀行與帳戶持有人，確認帳戶主人遭遇假求職詐騙，提款卡已遭詐騙集團利用。

遭查扣的手機。（中時新聞網）

女子承認在港求職淪詐騙車手

曾女隨後坦承，她是在香港求職，持觀光簽證來台後受僱為詐騙車手，並依詐騙集團指示提領贓款，截至案發時約已在台停留1周。

警方當場查扣新台幣3萬餘元、提款卡4張、提款收據及1部手機，並將曾女依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法，以及違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

台北警方呼籲，求職應循合法管道，不要輕信「高薪、免經驗」等廣告，以免淪為詐騙集團利用的工具；同時也提醒，民眾切勿出租或出借金融帳戶與提款卡，以免觸法害己。