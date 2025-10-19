3名年輕香港男女在台做詐騙車手被捕　25歲港女疑任管理者｢收水｣

詐騙集團利用觀光名義吸收港人赴台擔任「車手」（即負責提領及運送贓款的成員），引起關注。台北警方近日破獲一個跨境詐騙「車手」集團，成員來自香港、馬來西亞及台灣。其中3名20多歲的年輕香港籍男女被捕，當中更有人疑似擔任管理者角色。



26歲鍾姓港籍男子在ATM提款時被捕。（影片截圖）

台北警方近日破獲一個跨境詐騙「車手」集團，成員來自香港、馬來西亞及台灣。（中天新聞）

台媒中時新聞網、鏡報等報道，台北警方9月發現26歲鍾姓港籍男子時常頭戴鴨舌帽、口罩在ATM前逗留，上前盤查當場在鍾男身上起獲現金18萬8000元（新台幣，下同）、3張金融卡及手機1部。

遭盤查反辯「香港警察都不能這樣叫我拿卡」

警方盤查時，鍾男還反辯「香港警察都不能這樣叫我拿卡」，掩飾身分不成仍被帶回。鍾男坦承是受到朋友招募，藉機赴台旅遊又能賺外快，才會鋌而走險。

警方其後循線鎖定同樣以觀光名義赴台的23歲胡姓港籍男子，胡男被捕前一度拔腿狂奔，上演街頭追逐後落網。警方在他身上查獲高達53萬9000元的贓款及8張金融卡，儼然是集團的主力提款車手。

25歲港女疑似擔任管理者角色

警方根據線索再在機場拘捕與胡男同行的25歲譚姓港籍女子，但其男友先行一步離境。據了解，譚女在集團中的角色不僅是提款，更疑似負責監督、管理其他車手，並將贓款「收水」（從車手手中收取贓款）上繳。然而，譚女在偵訊過程中試圖為幕後主使者斷尾求生。警方懷疑，他們在香港時就已被詐騙集團吸收，來台前便已規劃好一切犯罪流程。

此外，警方又在桃園拘捕同集團的25歲朱姓台籍男子。警方指，朱男有份管理旗下的港籍及馬來西亞籍車手。