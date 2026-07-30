台灣47歲皮膚科名醫在診所突昏倒猝逝 患者及同行嘆不捨
撰文：TVBS新聞網
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台中大甲福來診所院長、知名皮膚科醫生陳世倫傳出辭世，終年47歲；診所近日發佈FB公告，「陳世倫醫師因故辭世」，診所將依法辦理永久歇業。據了解，陳世倫昨天（29日）在診所突然昏倒，急救不治，消息傳出後，親友和患者震驚不捨。
福來診所FB公告指出，診所懷著無比沉痛的心情公告，負責醫生暨主治醫生陳世倫醫生，因故辭世，感謝他長年致力於皮膚專科及醫學美容醫療服務，經家屬審慎評估，並尊重醫生生前心願及整體考量後，診所將依法辦理永久歇業，目前家屬正專心處理治喪事宜。
台灣知名皮膚科醫師陳世倫醫生辭世 終年47歲▼▼▼
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陳世倫是知名皮膚科及醫學美容領域專業醫生，曾任大甲李綜合醫院皮膚科主任，後來在大甲開業，成立福來診所附設醫美中心，獲得患者肯定；他於近日離世，許多患者看到診所FB公告後很震驚，一名患者說上周才去看診，不捨這位好醫生；大甲一名醫生也在FB留言感嘆，大甲失去一名好醫師。
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