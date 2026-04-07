李道瑜逝世│台衛福部：頭部受傷可急速惡化　現昏睡等8症狀應就醫

90年代港片《古惑仔》系列紅遍兩岸三地，而曾在片中飾演「陳耀」的港星李道瑜，近日傳出在酒後不慎跌倒撞擊後腦，雖緊急接受腦出血手術，最終仍不幸離世，終年58歲。其實這類頭部外傷真的不能輕忽，台灣衛生福利部就曾指出，若在頭部受傷後出現「昏睡、視力模糊、連續嘔吐」等情況時，就代表神經學已出問題，應儘速就醫。



李道瑜酒後撞擊後腦 腦出血竟奪命

香港男星李道瑜1996年接拍《古惑仔之人在江湖》（Young and Dangerous），以「陳耀」一角走紅，但近日卻因酒後跌倒撞擊後腦導致腦出血，雖然緊急接受手術仍未能挽回性命，終年58歲。消息一出後，各界相當震驚，但其實這種腦部外傷，真的不能輕忽！

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根據台灣衛福部健保署衛教資料指出，頭部外傷即使當下看似輕微，也可能在數小時、甚至數天內惡化，因此在受傷後都必須持續觀察身體變化。

頭部外傷症狀多 嚴重恐「昏迷、抽搐」

頭部外傷是指頭部受到外力撞擊後，造成腦部、顱骨、頭皮的損傷，最常見的情況包括「腦震盪、腦挫傷、顱內出血」等，其症狀則以神經學表現為主，像是：頭痛、頭暈、噁心嘔吐、意識模糊。若傷勢較爲嚴重，還可能出現「昏睡、昏迷、抽搐、肢體無力、行為或性格改變」等，這些都顯示你腦部功能已受到影響。

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受傷後充分休息 出現8大警訊應馬上就醫

台灣健保署提醒，民眾若有頭部外傷，應先臥床休息，避免因暈眩再次跌倒，同時在接下來幾天密切觀察意識與神經變化。而在頭部受傷一週內，也要避免劇烈運動與高處作業，同時不要飲用酒精、咖啡、茶等刺激性飲料，也不要自行服用安眠藥或鎮靜劑。

一旦在受傷後出現以下8種症狀時，就應立即就醫：

1. 意識變差、昏睡或昏迷

2. 連續嘔吐

3. 劇烈頭痛或暈眩

4. 抽筋、抽搐

5. 視力模糊或複視

6. 肢體無力、步態不穩

7. 行為或情緒改變

8. 呼吸急促



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