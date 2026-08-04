新冠疫情｜台灣單周急增62宗重症、3死　預估8月中迎高峰

台灣新冠疫情升溫。台灣疾管署最新監測數據顯示，7月28日至8月3日新增62宗重症病例及3宗死亡病例；門診、急診就診人次較前一周增加74.8%，逾200人次住院。

台灣疾管署署長羅一鈞指出，此波疫情傳播迅速，預估將提前於8月中旬邁入高峰，屆時單周就診恐衝破5.1萬人次，呼籲民眾接種疫苗提高防護力。



台灣疾管署公布最新監測資料，7月28日至8月3日新增62宗重症病例及3宗死亡病例。（UDN）

台灣疾管署公布，7月26日至8月1日，門診、急診就診共18990人次，較前一周的10863人次上升74.8%；上周有216人次住院，多數未接種新冠疫苗。

自2025年10月起，台灣累計有265宗新冠本土重症，其中28宗死亡，重症病例以65歲以上長者（佔74.0%）、具慢性病史者（佔85.3%）為多，89.1%未接種本季新冠疫苗。

台灣疾管署呼籲民眾接種疫苗，提高防護力。（UDN）

疾管署疫情中心主任郭宏偉稱，自7月27日起，世界衛生組織（WHO）將PQ.16.1.1自NB.1.8.1中獨立列出，近4周本土變異株以PQ.16.1.1為主。目前，全球流行變異株以NB.1.8.1、XFG及JN.1為主。

疾管署表示，截至今年8月2日，台灣新冠疫苗接種累計約177.2萬人次，庫存尚約16.5萬劑。