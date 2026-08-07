46歲年收破億美食網紅｢肥大叔｣離世　2天前才直播曾因暴瘦引關切

知名網紅「肥大叔」何裕輝驚傳離世，享年46歲，消息一出震撼大批粉絲。令人錯愕的是，他才在8月3日現身直播，沒想到短短2天後便傳出死訊，過去仍活躍在鏡頭前的身影，如今成為粉絲最後的回憶。



肥大叔長年經營美食直播，靠著接地氣、幽默的風格累積逾百萬粉絲，從陪伴妻子直播起步，一路跨足電商，事業版圖越做越大，過去更曾透露團隊一年營收突破5億元新台幣（約1.2億港元）。不過，近年不少長期追蹤他的粉絲也注意到，他的身形明顯消瘦，曾在社群留言關心健康狀況，甚至有人猜測是否與生病有關。

肥大叔長年經營美食直播，靠著接地氣、幽默的風格累積逾百萬粉絲。（截取自肥大叔Facebook）

如今粉絲團發出聲明，表示他已於8月5日離世，過去的種種討論也讓粉絲更加錯愕。不過目前並無公開資訊證實其死因，外界也不宜僅憑外貌變化推測健康狀況。

網紅「肥大叔」生前相片合集▼▼▼

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肥大叔過去曾分享，為了拚直播事業，生活幾乎被工作填滿，曾每天直播約8小時，一周僅休息2天，甚至有連續直播17小時的紀錄。轉型電商後，他從商品開發到料理、廚具選擇都親自參與，長時間維持高強度工作節奏。

即使事業做出亮眼成績，肥大叔過去受訪時仍只給自己70分，認為還有30分需要持續努力。他也相當重視商品品質，曾強調不希望靠商品損壞後讓消費者再次購買，而是希望把產品做好、提高品質，累積長期信任。

肥大叔生前除了創業經歷受到關注，也曾捲入數起爭議。2021年，他與「白姊」盧貴玲因品牌經營及股份等問題爆發糾紛，雙方一度公開交鋒；2024年員工旅遊期間發生交通事故，他在現場直播時曾對事故原因提出質疑，後續警方調查雙方駕駛酒測值均為0，相關事件也曾引發網路討論。

「肥大叔」8月3日還在直播，身形已經相當消瘦。（截取自肥大叔官方Facebook）

如今肥大叔驟然離世，讓長年追蹤他的粉絲難以接受。許多人湧入社群留言，回憶過去看他直播、跟著他吃美食的時光，如今卻已成最後一次見面，紛紛留言送上祝福，希望他一路好走。

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