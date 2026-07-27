56歲台灣指揮家陳一夫家中猝逝　前一日赴急症室發文：大家要健康

台灣知名管樂指揮暨長笛演奏家陳一夫於7月26日驚傳在自宅猝逝，終年56歲。他原規劃當天前往新北指導高中管樂成果展，卻遲未現身，警方和消防接獲求助破門後，確認其已明顯死亡，讓各界相當震驚。



據了解，當天同行的工作人員因遲遲無法與陳一夫取得聯繫，前往其住所敲門亦無人應門，覺察情況有異遂通報警方求助。警方和消防人員進入室內後，發現陳一夫已癱坐在椅子上沒有呼吸心跳，原訂舉行的音樂發表會也隨之緊急喊停。

台灣知名管樂指揮暨長笛演奏家陳一夫於7月26日驚傳在自宅猝逝。（圖／翻攝自陳一夫Facebook）

陳一夫猝逝前曾發文 囑咐「大家都要健健康康的」：

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令人唏噓的是，陳一夫7月25日才在社交平台上發文，透露自己前去欣賞音樂會時突發嚴重胃痙攣，當下仍咬牙堅持聽完全場才奔赴急症室診治。他在文中除了感謝眾人關心，更感性囑咐「大家都要健健康康的」，不料隔天便傳出死訊，讓親友與門生萬分悲痛。

陳一夫誕生於1970年，將大半人生歲月貢獻給台灣管樂合奏與年輕學子的音樂啟蒙。早年拜多位指揮巨擘為師的他，經歷相當豐碩，不僅曾在震撼管樂團、淡江校友管樂團及一夫樂集房角石管樂團執掌指揮與總監職務，亦曾協助台灣管樂團運作。

陳一夫7月初才度過56歲生日，沒想到卻傳出驟逝消息。目前家屬與親友正全力協助處理相關後事，至於詳細的追思會與紀念活動時程，將待治喪事宜安排妥當後再向外公佈。

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