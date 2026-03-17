陸配立委李貞秀未能提供放棄陸籍公文　台內政部：不能代表公權力

2月1日陸配（大陸籍配偶）李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，2月3日於在台灣立法院舉行宣誓就職典禮，成為台灣首個陸配立委。李貞秀表示，已經2次赴大陸公安局出入境管理處辦理放棄陸籍，然而對方基於政治正確拒絕受理，同時她強調兩岸如果發生衝突，「唯一效忠對象就是中華民國」。另一方面，台灣內政部長劉世芳3月17日表示，既然身分有疑慮，那李貞秀就不能夠代表具有公權力的立法委員。



身陷立委資格爭議的李貞秀日前首度在立院委員會質詢，卻無行政官員備詢。17日，劉世芳表示，到目前為止，內政部還沒有收到正式的公文，顯示李貞秀有放棄陸籍。既然有疑慮的話，李貞秀的身分有疑慮，那李貞秀就是一般民眾，不能夠代表具有公權力的立法委員。

公開資料顯示，李貞秀1973年出生於湖南省，1993年因婚姻來台灣定居。據台媒報道，民眾黨確定貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啟楷於星期六（1月31日）卸任。新遞補的6人包括李貞秀。

所謂兩年條款是指，指台灣立法院常規四年任期的一半，在比例代表制的全國不分區及僑民選區當選的立法委員，僅履任一半的立委任期，二年任期結束後即辭職，讓不分區名單上排名靠後的人士也可以出任立法委員獲得歷練。

民眾黨陸配立委李貞秀3日就職，出示曾經於去年12月從香港前往湖南衡南申請「放棄中華人民共和國國籍」，結果遭到公安拒絕等證明及機票。（中時新聞網）

內政部重申，依照《國籍法》李貞秀應在就任之前辦理喪失陸籍，否則應由立法院解職。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡曾表示，李貞秀已經按照台灣規範到大陸申請放棄陸籍，她提到陸委會主委邱垂正也曾表示：「目前不管用什麼方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄掉中華人民共和國的國籍。」

李貞秀指出，雖然過去不在台灣出生，但是來到台灣落地深耕、生兒育女及工作繳稅。

李貞秀表示，「我在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，居住的時間比在大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。」

李貞秀表示，自己2025年12月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，「一路上都是拿中華民國護照，同樣持有台胞證才得以入境，就是想要放棄中國國籍，然而對方依然拒絕受理。」

對於拒絕受理原因，李貞秀則透露，對岸都是政治正確，依據憲法，兩岸就是互不承認，「他們一開始以為我要放棄戶籍，後來就說台灣當然不能放棄國籍，台灣根本就不能辦。」