賴清德改口稱「大陸」釋善意？藍委質疑場面話：有停止追殺陸配？

周二（24日），賴清德在台中出席台灣海基會舉辦的「2026大陸台商春節活動」時，多次以「大陸」來稱呼，有別於以往稱「中國」，部分輿論關注是否向北京釋出善意。對此，國民黨發言人、桃園市第一選舉區立法委員牛煦庭周三（25日）表示，政治人物的話語，很多時候是看場合的，又質疑民進黨並沒停止對具有陸配身份的民眾黨民代李貞秀的追殺。



牛煦庭在台民意機構受訪時強調，當然希望民進黨「起義來歸」，回到現行憲制性規定的框架內。但即便賴清德在台商場合改口稱「大陸」，民進黨有停止對具有陸配身份的民眾黨民代李貞秀的追殺嗎？所以行動證明一切。

賴清德出席「2026大陸台商春節活動」並致詞。（台總統府）

牛煦庭又稱，民進黨過去的習慣，恐怕在不同場合就是使用不同語言，所以大家看看就好。從民進黨持續追殺李貞秀的行動來看，恐怕民進黨還是以意識形態掛帥，為了獲得選舉利益。他強調，如果賴清德沒有持續釋出完整的訊號，相信大家也不會認為他的路線是有所調整。

至於民進黨官員針對李貞秀往後索取資料、質詢都表達疑慮，牛煦庭認為，台行政單位的做法，名義上稱尊重現行憲制性規定，但實際上並沒有按照這樣精神來行事。包含「兩岸人民關係條例」，設置陸委會、海基會等等，如果綠營不喜歡，就應該做徹底調整，而非片面去曲解「法令」，然後要用行政命令的方式去打壓台民意機構民意代表的問政，操弄這樣的意識形態應該適可而止。